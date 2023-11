Darganfyddiad Syfrdanol: Mae Ffoliglau Gwallt yn Chwarae Rhan Allweddol Mewn Synhwyro Cyffyrddiad Ysgafn

By

Mae astudiaeth arloesol a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Goleg Imperial Llundain wedi datgelu mewnwelediad newydd hynod ddiddorol i'n synnwyr cyffwrdd. Hyd yn hyn, credid yn eang mai dim ond trwy derfynau nerfau a geir yn y croen a'r ffoliglau gwallt cyfagos y gellid trosglwyddo teimladau. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth hon yn datgelu llwybr cwbl wahanol y gallwn ei ddefnyddio i ganfod cyffyrddiadau ysgafn - yn uniongyrchol trwy ein ffoliglau gwallt eu hunain.

Defnyddiodd y tîm ddull dilyniannu RNA arloesol a darganfod bod celloedd o fewn rhan benodol o'r ffoligl gwallt, a elwir yn wain gwreiddiau allanol (ORS), yn meddu ar grynodiad uwch o dderbynyddion sy'n sensitif i gyffwrdd o'u cymharu â chelloedd cyfatebol yn y croen. Er mwyn archwilio'r ffenomen hon ymhellach, fe wnaeth yr ymchwilwyr feithrin diwylliannau labordy o gelloedd ffoligl gwallt dynol ochr yn ochr â nerfau synhwyraidd. Yn rhyfeddol, pan gafodd y celloedd ffoligl gwallt eu hysgogi'n fecanyddol, gweithredwyd y nerfau synhwyraidd cyfagos hefyd, gan gadarnhau cofrestriad y cyffwrdd.

Yn ddiddorol, datgelodd yr arbrofion hefyd ryddhau niwrodrosglwyddyddion, sef serotonin a histamin, gan gelloedd ORS trwy sachau bach o'r enw fesiglau. Trwy signalu i'r celloedd cyfagos, mae'r niwrodrosglwyddyddion hyn yn cyfrannu at gyfathrebu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â chyffwrdd. Mae'r ymchwilwyr wrth eu bodd â'r canfyddiad hwn, gan amlygu ei fod yn codi nifer o gwestiynau am union rôl celloedd ORS ac yn gwahodd ymchwiliad pellach i sut mae ein croen yn gweld cyffyrddiad.

Mae mecanoreceptors yn gelloedd nerfol arbenigol sy'n gyfrifol am synhwyro cyffyrddiad. Mae'r mecanoreceptors hyn yn ein galluogi i ganfod ystod eang o deimladau, o awelon tyner i bwysau cadarn. Yn yr astudiaeth benodol hon, canfuwyd bod y celloedd ffoligl gwallt yn rhyngweithio'n benodol â mecanoreceptors trothwy isel (LTMRs), sy'n gallu canfod cyffyrddiadau ysgafn.

Er bod arwyddocâd gwallt corff mewn canfyddiad cyffwrdd eisoes yn hysbys, mae'r ymchwil hwn yn ymchwilio'n ddyfnach i'r rhyngweithio biolegol cymhleth rhwng celloedd ORS a LTMRs y tu hwnt i ymateb mecanyddol syml. Fodd bynnag, mae'r rhesymau sylfaenol dros y ffenomen hon yn parhau i fod yn bos y mae ymchwilwyr yn awyddus i'w ddatrys. Un llwybr diddorol o ymholi yw a yw ffoliglau gwallt yn actifadu mathau penodol o nerfau synhwyraidd ar gyfer mecanwaith unigryw ac anhysbys hyd yn hyn.

Ar ben hynny, datgelodd yr arbrofion wahaniaeth trawiadol pan roddwyd celloedd croen yn lle celloedd ffoligl gwallt. Yn yr achos hwn, rhyddhawyd histamin, ond roedd lefelau serotonin yn fach iawn. Mae'r anghysondeb diddorol hwn yn awgrymu bod rhywbeth gwahanol am swyddogaeth celloedd ORS.

Mae goblygiadau'r astudiaeth hon yn ymestyn y tu hwnt i'n dealltwriaeth o ganfyddiad cyffwrdd. Gan fod histamin yn chwarae rhan hanfodol mewn amrywiol gyflyrau croen llidiol fel ecsema, gallai archwilio ymhellach sut mae ffoliglau gwallt yn canfod cyffyrddiad arwain y ffordd ar gyfer triniaethau gwell a mesurau ataliol.

Mae’r ymchwil arloesol hon, sy’n taflu goleuni ar allu ffoliglau gwallt cywrain i synhwyro cyffwrdd, yn cynnig posibiliadau cyffrous ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol ym meysydd niwrowyddoniaeth a dermatoleg. Mae canfyddiadau'r astudiaeth wedi'u cyhoeddi yn y cyfnodolyn gwyddonol uchel ei barch Science Advances.