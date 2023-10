Mae gwyddonwyr yn datblygu biogaenen gyda phaent i ychwanegu aer yng nghynefin y blaned Mawrth

Mae ymchwilwyr wedi datblygu biocoating, o'r enw Green Living Paint, y gellid ei ymgorffori yn y cynefin ar y blaned Mawrth i ychwanegu at yr aer. Mae'r biogaenu yn cynnwys math o facteria o'r enw Chroococcidiopsis cubana, sy'n harneisio ffurf unigryw o ffotosynthesis i oroesi mewn amodau eithafol. Mae'r bacteriwm hwn yn cymryd carbon deuocsid (CO2) i mewn ac yn rhyddhau ocsigen fel rhan o'r broses. Nod y tîm dan arweiniad y microbiolegydd Simone Krings o Brifysgol Surrey yn y DU oedd creu matrics biogaenu gwydn ac ecogyfeillgar ar gyfer y bacteria.

Datblygwyd y biocoating trwy gymysgu latecs gyda gronynnau nanoclay i gyflawni strwythur mandyllog ond cadarn yn fecanyddol. Arsylwodd yr ymchwilwyr y cotio am 30 diwrnod a chanfod ei fod yn rhyddhau hyd at 0.4 gram o ocsigen fesul gram o fiomas y dydd yn gyson, wrth amsugno CO2. Mae gan y dull cynaliadwy hwn oblygiadau ar gyfer archwilio'r gofod yn ogystal â mynd i'r afael â phryderon ynghylch allyriadau cynyddol a phrinder dŵr ar y Ddaear.

Er nad yw'r allbwn ocsigen presennol yn ddigonol ar gyfer cynefin Mars ar ei ben ei hun, gallai leihau'n sylweddol faint o ocsigen y mae angen i deithiau gofod ei gludo. Mae gallu Chroococidiopsis cubana i oroesi mewn amgylcheddau eithafol yn ei wneud yn ymgeisydd posibl ar gyfer gwladychu Mars. Mae'r ymchwil wedi'i gyhoeddi yn Microbiology Spectrum.

