Darganfyddiad Newydd: Llwch Silicad Coeth Wedi Chwarae Rhan Allweddol mewn Difodiant Deinosoriaid

Mae gwyddonwyr wedi darganfod ffactor arloesol a gyfrannodd at ddifodiant y deinosoriaid. Er bod yr effaith asteroid enfawr wedi cael ei gydnabod ers amser maith am ddileu'r creaduriaid hynafol hyn, mae ymchwil newydd yn datgelu bod llwch silicad mân wedi chwarae rhan hanfodol yn dinistr y Ddaear.

Tua 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl, bu asteroid enfawr yn mesur o leiaf 10 km mewn diamedr mewn gwrthdrawiad â'n planed. Rhyddhaodd yr effaith swm annirnadwy o ynni, sy'n cyfateb i 4.7 biliwn gwaith yn fwy na bom Hiroshima. Peintiodd y canlyniad lun difrifol: lansiodd tonnau sioc bysgod o'r dŵr, gan eu claddu o dan haenau o fwd a malurion filoedd o gilometrau i ffwrdd. Cynddeiriogodd tanau gwyllt ar draws rhanbarthau helaeth, tra bod tswnamis a oedd yn codi dros filltir o uchder yn llyncu'r cefnforoedd. Ysgydwodd y blaned o mega-grynfeydd a barhaodd am fisoedd. Bwriodd asid sylffwrig i lawr, gan drawsnewid cefnforoedd yn drapiau marwolaeth asidig, tra bod golau'r haul wedi'i rwystro gan y mater atmosfferig am ymhell dros flwyddyn, gan achosi effaith oeri syfrdanol. Arweiniodd y digwyddiad cataclysmig hwn at gwymp gweoedd bwyd a difodiant tua thri chwarter yr holl ffurfiau bywyd ar y Ddaear.

Priodolodd ymchwil flaenorol y “gaeaf effaith” dilynol i gronynnau sylffwr a huddygl a ryddhawyd i'r atmosffer. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth ddiweddaraf hon yn herio'r syniad hwnnw. Archwiliodd gwyddonwyr fwynau a gadwyd mewn creigiau ar safle ffosil yng Ngogledd Dakota, UDA, a gwnaethant ddarganfyddiad syfrdanol. Roedd crynodiad y gronynnau llwch silicad mân yn llawer uwch na'r disgwyl. O'u mewnbynnu i fodel hinsawdd, canfuwyd bod y gronynnau hyn wedi aros yn yr atmosffer am hyd at 15 mlynedd ar ôl yr effaith, gan achosi i arwyneb y Ddaear oeri'n sylweddol, hyd at 15 °C (27 °F) rhyfeddol. Mae hyn yn sefyll fel newid hinsawdd dwys, yn enwedig wrth ystyried y canlyniadau a ragwelir o ddim ond 2 °C (3.6 °F) o gynhesu byd-eang.

Mae'r canfyddiad hwn yn taflu goleuni newydd ar ganlyniadau dinistriol effaith o'r maint hwn. Mae'n pwysleisio pwysigrwydd monitro'r awyr yn barhaus i amddiffyn ein planed rhag bygythiadau cosmig yn y dyfodol. Mae pob datguddiad newydd yn ychwanegu at ein dealltwriaeth o'r digwyddiad trychinebus a ddinistriodd y deinosoriaid ac a ail-lunio cwrs bywyd ar y Ddaear.

Cwestiynau Cyffredin

C: Ai'r effaith asteroid yn unig a achosodd ddifodiant y deinosoriaid?

A: Na, ysgogodd yr effaith asteroid gyfres o effeithiau rhaeadru a gyfrannodd at y digwyddiad difodiant.

C: Pa mor hir wnaeth y llwch silicad mân aros yn yr atmosffer?

A: Credir bod y gronynnau o lwch silicad mân wedi hongian yn yr atmosffer am hyd at 15 mlynedd ar ôl yr effaith.

C: Beth oedd effaith gyffredinol y llwch silicad ar hinsawdd y Ddaear?

A: Achosodd presenoldeb llwch silicad mân effaith oeri sylweddol, gan ostwng tymheredd wyneb y Ddaear gymaint â 15 ° C (27 ° F).

C: Pa ganran o ffurfiau bywyd ar y Ddaear a gafodd eu dileu o ganlyniad i'r digwyddiad hwn?

A: Aeth tua thri chwarter yr holl ffurfiau bywyd ar y Ddaear i ben oherwydd canlyniadau dinistriol yr effaith asteroid.