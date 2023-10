Deall Cryndodau Foreshock a Darogan Daeargryn

By

Mae rhagweld daeargrynfeydd wedi bod yn her ers tro oherwydd eu natur anrhagweladwy ac absenoldeb patrymau clir. Fodd bynnag, mae astudiaeth arloesol ddiweddar a arweiniwyd gan wyddonwyr o Ysgol Geowyddorau Jackson ym Mhrifysgol Texas yn Austin wedi llwyddo i nodi patrwm o gryndodau “rhagolwg” sy'n rhagflaenu daeargryn, gan roi gobaith am well rhagolygon yn y dyfodol.

Yn y gorffennol, mae daeargrynfeydd wedi bod yn anodd eu rhagweld, gan arwain at nifer o anafiadau a marwolaethau. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, fe wnaeth tîm ymchwil UT Austin ynysu patrwm amlwg o gryndodau rhagrith mewn labordy. Trwy astudio'r cryndodau llai hyn sy'n digwydd cyn daeargryn, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael mewnwelediad gwerthfawr i'r mecanweithiau sy'n arwain at y prif ddigwyddiad.

Pwysleisiodd Chas Bolton, prif ymchwilydd yr astudiaeth, bwysigrwydd deall y digwyddiadau sy'n datblygu cyn daeargryn er mwyn gwella dulliau rhagfynegi. Cyhoeddir canfyddiadau'r tîm yn y cyfnodolyn Nature Communications. Eu cam nesaf yw atgynhyrchu'r patrymau a nodwyd mewn senarios byd go iawn.

Bydd yr ymchwil yn cael ei gynnal yn Texas, gan ddefnyddio mesuriadau o TexNet, rhwydwaith seismolegol y wladwriaeth. Bydd y data hwn yn caniatáu i wyddonwyr ynysu patrymau tebyg ac arsylwi sut mae'r rhagolygon yn amlygu mewn daeargrynfeydd gwirioneddol. Y nod yw cysylltu monitorau seismig â llinellau ffawt i ganfod newidiadau cynnil yn ymddygiad y Ddaear yn arwain at ddaeargryn.

Er bod yr arbrofion labordy wedi dangos canlyniadau addawol, yr her yw canfod y patrymau hyn mewn ffawtiau dwfn sy'n ymestyn dros gannoedd o filltiroedd. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth yn tanlinellu'r angen am arsyllfeydd hirdymor a rhwydweithiau synwyryddion i fonitro gweithgarwch namau a rhoi cipolwg ar y cyfnod yn arwain at ddaeargryn. Drwy ddeall y rhagflaenwyr i ddigwyddiadau seismig, gall ymchwilwyr o bosibl achub bywydau a lliniaru difrod a achosir gan ddaeargrynfeydd yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

C: Pam mae daeargrynfeydd yn anodd eu rhagweld?

A: Mae daeargrynfeydd yn heriol i'w rhagweld oherwydd diffyg patrymau clir a'r cyfnodau hir pan fydd symudiadau platiau tectonig yn digwydd.

C: Beth sy'n unigryw am yr astudiaeth ddiweddar?

A: Llwyddodd yr astudiaeth i ynysu patrwm o gryndodau rhagflaenol sy'n rhagflaenu daeargrynfeydd, a allai ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr ar gyfer rhagolygon daeargrynfeydd yn y dyfodol.

C: Sut bydd yr astudiaeth yn cael ei hailadrodd yn y byd go iawn?

A: Bydd y tîm ymchwil yn defnyddio mesuriadau o TexNet, y rhwydwaith seismolegol yn Texas, i arsylwi a dadansoddi patrymau tebyg o ragolygon mewn daeargrynfeydd gwirioneddol.

C: Beth yw'r heriau wrth ganfod y patrymau hyn?

A: Mae canfod patrymau rhag-sioc mewn ffawtiau dwfn sy'n ymestyn dros bellteroedd mawr yn parhau i fod yn her, ond mae'r astudiaeth yn amlygu pwysigrwydd cysylltu monitorau seismig â llinellau ffawt i olrhain newidiadau cynnil yn ymddygiad y Ddaear.

C: A all y canfyddiadau hyn arwain at ragfynegiad daeargryn cywir?

A: Er bod yr astudiaeth yn gam sylweddol ymlaen, mae rhagweld daeargrynfeydd yn gywir yn parhau i fod yn gymhleth. Fodd bynnag, gall deall patrymau rhag-sioc helpu i wella rhagolygon a chynyddu parodrwydd ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.