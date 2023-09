Mae NASA yn Profi Dull Gwyriad Asteroid i Ddiogelu'r Ddaear

By

Mae gwyddonwyr yn NASA wedi cynnal prawf yn llwyddiannus i benderfynu a allant newid cwrs asteroid sy'n mynd tuag at y Ddaear. Nod y genhadaeth, a elwir yn Brawf Ailgyfeirio Asteroid Dwbl (Dart), oedd gwyro asteroid o'r enw Dimorphos. Lansiwyd y llong ofod $330 miliwn fel rhan o'r dechneg impactor cinetig, dull o allwyro asteroidau.

Er bod NASA wedi sicrhau'r cyhoedd nad yw Dimorphos yn fygythiad i'r Ddaear, cynlluniwyd y genhadaeth i bennu hyfywedd y dechneg gwyro hon ar gyfer gwrthdrawiadau asteroid yn y dyfodol. Mae'r asiantaeth am fod yn barod rhag ofn y bydd asteroid ar gwrs gwrthdrawiad â'r Ddaear yn cael ei ddarganfod yn y dyfodol.

Mae'r prawf hwn yn rhan o ymdrechion parhaus NASA i astudio a deall gwrthrychau ger y Ddaear (NEOs) a dyfeisio dulliau i amddiffyn ein planed rhag effeithiau posibl. Mae'r asiantaeth wedi bod yn archwilio strategaethau amrywiol, gan gynnwys technegau effaith cinetig, tractorau disgyrchiant, ac ailgyfeirio asteroidau trwy gynorthwywyr disgyrchiant.

Roedd cenhadaeth Dart yn cynnwys chwalu'r llong ofod i Dimorphos ac astudio'r canlyniadau. Trwy gasglu data ar ymateb yr asteroid i'r effaith, gall gwyddonwyr asesu effeithiolrwydd y dechneg impactor cinetig wrth newid trywydd asteroid. Bydd gwybodaeth o'r fath yn hanfodol wrth ddatblygu teithiau gwyro asteroidau yn y dyfodol.

Mae ymroddiad NASA i ymchwil asteroidau a strategaethau gwyro yn amlygu eu hymrwymiad i ddiogelu'r Ddaear rhag digwyddiadau trychinebus posibl. Trwy ddatblygu ein dealltwriaeth o asteroidau yn barhaus a mireinio ein dulliau, gallwn fod yn fwy parod i ymateb i unrhyw fygythiadau yn y dyfodol.

Ffynonellau:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– LADBible: https://www.ladbible.com/news/latest-nasa-has-just-hit-an-asteroid-20220522