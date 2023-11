Mewnwelediadau Newydd i Darddiad Dirgel Gwrthrych Ger y Ddaear Kamo'oalewa

By

Mae seryddwyr wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ddeall tarddiad y gwrthrych ger y Ddaear (NEO) Kamo'oalewa, gan daflu goleuni ar ei orffennol diddorol. Wedi’i ddarganfod gyntaf saith mlynedd yn ôl, mae’r “gwrthrych nefol oscillaidd” hwn wedi peri penbleth i wyddonwyr oherwydd ei briodweddau unigryw. Nawr, mae tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Arizona wedi datgelu tystiolaeth gymhellol sy'n awgrymu bod Kamo'oalewa yn tarddu o'r lleuad, o ganlyniad i effaith asteroid hynafol.

Gan ddefnyddio modelau rhifiadol, efelychodd y seryddwyr Renu Malhotra a Jose Daniel Castro-Cisneros senarios lle gallai darnau o graig lleuad fod wedi cael eu lansio i'r gofod gan wrthdrawiad asteroid ag arwyneb y lleuad. Trwy fodelu orbitau dilynol y darnau hyn o graig, canfu'r ymchwilwyr y gallai rhai ddod i ben mewn llwybr tebyg i un Kamo'oalewa. Er bod orbit o'r fath yn brin, nid yw'n amhosibl, gan ddigwydd mewn tua 0.8 y cant o'r senarios a archwiliwyd.

Mae'r canfyddiadau hyn yn herio damcaniaeth amgen sy'n cynnig bod asteroid o'r gwregys asteroid yn cael ei ddal yn ddisgyrchol yn orbit ansefydlog Kamo'oalewa. Ystyrir bod ods y ddamcaniaeth hon yn ddim byd. Mae Andrew Rivkin, gwyddonydd planedol yn Labordy Ffiseg Gymhwysol Prifysgol Johns Hopkins, yn canmol dadansoddiad yr ymchwilwyr, gan nodi ei fod mor agos at derfynol ag y gallwn ei gael heb archwilio'r gwrthrych yn gorfforol.

Mae gan ddarganfod tarddiad lleuad Kamo'oalewa oblygiadau ehangach ar gyfer deall NEOs a allai fod yn beryglus a allai fod yn fygythiad i'r Ddaear. Yn nodweddiadol, mae seryddwyr yn canolbwyntio ar wrthrychau sy'n tarddu o'r gwregys asteroid. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth hon yn tynnu sylw at bwysigrwydd ystyried NEOs sy'n tarddu o'r lleuad. Er nad oes disgwyl i Kamo'oalewa fod yn fygythiad sylweddol, mae'r ymchwil yn tanlinellu bodolaeth gwrthrychau tebyg a allai fod yn llechu yn ein cymdogaeth nefol.

Wrth symud ymlaen, mae'r tîm yn bwriadu parhau â'u hymchwiliad trwy astudio craterau lleuad hynafol. Trwy ddadansoddi craterau lleuad heb eu cyffwrdd, maent yn gobeithio mireinio eu dealltwriaeth o'r effaith a lansiodd Kamo'oalewa ac o bosibl nodi'r union grater sy'n gyfrifol am ei darddiad.

Wrth i wyddonwyr dreiddio'n ddyfnach i ddirgelion y cosmos, daw'n fwyfwy amlwg bod gwrthrychau nefol, fel Kamo'oalewa, yn dal cyfrinachau a all ddatgloi ein dealltwriaeth o'r bydysawd ac a allai ddiogelu ein planed rhag bygythiadau'r dyfodol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw Kamo'oalewa?

Mae Kamo'oalewa yn wrthrych ger y Ddaear (NEO) a ddarganfuwyd saith mlynedd yn ôl. Mae'n cael ei ystyried yn “lled-loeren” o'r Ddaear, sy'n golygu ei fod yn ymddangos fel cydymaith gwan, cyson pan gaiff ei arsylwi o'n planed. Fodd bynnag, mae Kamo'oalewa mewn gwirionedd yn cylchdroi'r haul, nid y Ddaear.

Beth yw tarddiad Kamo'oalewa?

Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bod Kamo'oalewa yn tarddu o'r lleuad. Credir iddo gael ei lansio i'r gofod o ganlyniad i effaith asteroid ar wyneb y lleuad filiynau o flynyddoedd yn ôl.

Sut penderfynodd ymchwilwyr darddiad lleuad Kamo'oalewa?

Defnyddiodd seryddwyr fodelau rhifiadol i efelychu senarios lle gallai darnau o graig lleuad fod wedi cael eu taflu allan gan wrthdrawiad asteroid. Yna dadansoddwyd orbitau dilynol y darnau hyn a chanfod y gallai rhai ddilyn llwybr tebyg i un Kamo'oalewa.

Beth yw goblygiadau tarddiad lleuad Kamo'oalewa?

Mae darganfod tarddiad lleuad Kamo'oalewa yn amlygu'r angen i ystyried NEOs sy'n tarddu o'r lleuad, yn ychwanegol at y rhai o'r gwregys asteroid. Gallai'r wybodaeth hon helpu i wella ein dealltwriaeth o wrthrychau a allai fod yn beryglus a gwella ein gallu i amddiffyn y Ddaear rhag effeithiau yn y dyfodol.

Beth yw cynllun ymchwil y dyfodol ynghylch Kamo'oalewa?

Mae gwyddonwyr yn bwriadu parhau â'u hymchwiliad trwy astudio craterau lleuad hynafol. Trwy archwilio'r craterau hyn heb eu cyffwrdd, maent yn gobeithio cael mewnwelediad pellach i'r effaith a lansiodd Kamo'oalewa ac o bosibl nodi'r union grater sy'n gyfrifol am ei darddiad.