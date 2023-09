Gwellhad ar gyfer Colli Esgyrn mewn Gofodwyr yn Dangos Addewid

By

Mae meddyginiaeth wedi'i llunio'n arbennig wedi'i dangos i atal colli esgyrn mewn llygod, a allai fod o fudd i ofodwyr ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Mae ymchwilwyr o Brifysgol California Los Angeles (UCLA) a Sefydliad Forsyth ym Massachusetts wedi datblygu cyffur sydd nid yn unig yn atal colled esgyrn mewn llygod sy'n byw ar yr ISS ond sydd hefyd yn cynyddu dwysedd eu hesgyrn.

Darganfu'r tîm fod microgravity yn achosi gostyngiad o un y cant yn nwysedd mwynau esgyrn (BMD) y mis o amlygiad. I frwydro yn erbyn hyn, fe wnaethant ddefnyddio protein o'r enw NELL-1, sy'n rheoleiddio twf esgyrn, a'i addasu i greu cyffur o'r enw BP-NELL-PEG sy'n targedu meinwe esgyrn heb sgîl-effeithiau negyddol. Dangosodd y llygod a gafodd eu trin â BP-NELL-PEG gynnydd sylweddol mewn BMD o'i gymharu â'r grŵp rheoli.

Er bod y datblygiad arloesol hwn yn addo teithiau gofod yn y dyfodol, gan gynnwys arhosiadau estynedig mewn microgravity, nid oes unrhyw wybodaeth ar gael ynghylch pryd y gallai treialon dynol o NELL-1 ddechrau. Hyd yn hyn, dim ond un cwmni, Bone Bilogics o Massachusetts, sydd wedi cynnal treialon clinigol dynol gan ddefnyddio NELL-1 i drin clefyd disg dirywiol mewn rhaglen beilot yn Awstralia. Mae statws yr astudiaeth hon yn parhau i fod yn ansicr.

Er gwaethaf y gwellhad posibl ar gyfer colli esgyrn mewn gofodwyr, mae angen ymchwil ychwanegol i fynd i'r afael ag effeithiau iechyd eraill o amlygiad gofod, megis newidiadau ymennydd. Am y tro, bydd gofodwyr yn parhau i ddibynnu ar sesiynau melin draed rheolaidd i liniaru'r risgiau sy'n gysylltiedig â theithiau gofod hirfaith.

