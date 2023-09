Dirgelwch Diemwntau Pinc: Mae gwyddonwyr yn dod o hyd i'r “Cynhwysyn Coll” ar gyfer Ffurfiant

By

Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol ynghylch ffurfio diemwntau pinc, sy'n adnabyddus am eu prinder a'u harddwch coeth. Mae diemwntau pinc ymhlith y cerrig drutaf yn y byd ac mae casglwyr a selogion gemwaith wedi bod yn hoff iawn ohonynt. Darganfuwyd mwyafrif y gemau prin hyn, dros 90 y cant, ym mwynglawdd Argyle yng ngogledd-orllewin Awstralia anghysbell, a roddodd y gorau i weithrediadau yn ddiweddar.

Mae'r cwestiwn pam y cynhyrchodd mwynglawdd Argyle nifer mor uchel o ddiamwntau pinc wedi peri penbleth i ymchwilwyr ers blynyddoedd. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o fwyngloddiau diemwnt eraill, sydd wedi'u lleoli yng nghanol cyfandiroedd, mae mwynglawdd Argyle wedi'i leoli ar ymyl un. Mewn astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Communications, datgelodd tîm o wyddonwyr o Awstralia fod y diemwntau pinc wedi'u dwyn i wyneb y Ddaear trwy dorri'r uwchgyfandir cyntaf tua 1.3 biliwn o flynyddoedd yn ôl.

Yn ôl prif awdur yr astudiaeth, Hugo Olierook o Brifysgol Curtin yng Ngorllewin Awstralia, roedd dau o'r tri chynhwysyn angenrheidiol ar gyfer ffurfio diemwntau pinc eisoes yn hysbys. Y cynhwysyn cyntaf yw carbon, y mae'n rhaid ei leoli'n ddwfn yn y Ddaear, o leiaf 150 cilomedr (93 milltir) o dan yr wyneb. Os yw'r carbon yn fwy bas, byddai'n trawsnewid yn graffit, sylwedd llawer llai gwerthfawr na diemwntau.

Yr ail gynhwysyn yw'r union bwysau sydd ei angen i newid eglurder y diemwntau a rhoi eu lliw pinc llofnod iddynt. Mae Olierook yn esbonio y byddai defnyddio rhy ychydig o bwysau yn arwain at ddiemwntau clir, tra byddai gormod o bwysau yn achosi iddynt droi'n frown. Mae'n werth nodi bod cyfran fawr o'r diemwntau a ddarganfuwyd ym mwynglawdd Argyle o'r math brown llai gwerthfawr.

Mae'r darganfyddiad diweddar hwn yn taflu goleuni ar y broses o ffurfio diemwntau pinc ac yn darparu mewnwelediad gwerthfawr ar gyfer lleoli dyddodion tebyg ledled y byd. Gallai ymchwil pellach yn y maes hwn ddod o hyd i ffynonellau ychwanegol o'r gemau hyn y mae galw mawr amdanynt, gan gynnig mwy o gyflenwad yn y farchnad. Mae'r astudiaeth yn atgyfnerthu'r atyniad a'r dirgelwch o amgylch diemwntau pinc, gan gadarnhau eu henw da fel rhai o'r cerrig mwyaf gwerthfawr ac unigryw yn y byd.

