Cannu Cwrel Ar Ddyfnderoedd Annisgwyl yng Nghefnfor India

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Plymouth wedi gwneud darganfyddiad rhyfeddol ynghylch cannu cwrel yng Nghefnfor India. Daethant o hyd i dystiolaeth o gannu cwrel hyd at 90 metr (295 troedfedd) o dan yr wyneb, dyfnderoedd y credwyd yn flaenorol eu bod yn gallu gwrthsefyll cynhesu cefnforoedd. Datgelodd yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Nature Communications, fod hyd at 80 y cant o'r riffiau mewn rhai rhannau o wely'r môr wedi'u difrodi gan godiad yn nhymheredd y môr.

Yn draddodiadol, credid bod cwrelau dyfnach yn gallu gwrthsefyll cynhesu cefnforoedd oherwydd credid bod y dyfroedd oerach y maent yn byw ynddynt yn aros yn gymharol sefydlog. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth hon wedi dangos nad yw hyn yn wir, gan roi creigresi ar ddyfnderoedd tebyg ledled y byd mewn perygl oherwydd newidiadau hinsawdd.

Defnyddiodd y tîm ymchwil gyfuniad o fonitro in situ, robotiaid tanddwr, a data eigioneg a gynhyrchwyd gan loeren i astudio'r ffenomen. Fe wnaethant ddarganfod, hyd yn oed pan oedd tymheredd yr arwyneb yn aros yn sefydlog, bod cynnydd sylweddol mewn tymheredd o dan yr wyneb yn effeithio ar gwrel môr dwfn. Digwyddodd y cannu môr dwfn hwn hyd yn oed pan nad oedd riffiau bas yn dangos unrhyw arwyddion o ddifrod.

Er i'r astudiaeth ganfod bod rhannau o'r riff wedi gwella pan ddychwelodd ymchwilwyr yn 2020 a 2022, mae'r canfyddiadau'n dal i achosi pryder. Roedd disgwyl i gwrelau mesoffotig, a ddarganfuwyd rhwng 100-490 troedfedd o dan yr wyneb, liniaru'r difrod ecolegol a achosir gan gannu cwrel dŵr bas oherwydd cynhesu'r cefnfor. Fodd bynnag, mae'r cwrelau hyn bellach mewn perygl hefyd.

Mae effaith newid hinsawdd ar eigioneg y rhanbarth yn cael ei mwyhau gan gylchoedd sy'n digwydd yn naturiol, megis El Nino a Dipole Cefnfor India. Mae'r ymchwilwyr yn pwysleisio'r angen dybryd i ehangu ein dealltwriaeth o effeithiau'r newidiadau hyn ar yr amgylcheddau hyn, nad oes gennym lawer o wybodaeth amdanynt ar hyn o bryd.

