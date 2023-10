Enigma'r Biota Malvinoxhosan: Dirgelwch Difodiant Hyfryd wedi'i Ddatrys

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Earth-Science Reviews yn taflu goleuni newydd ar ddifodiant biota Malvinoxhosan, grŵp hynafol o anifeiliaid sy'n byw mewn dŵr a fu unwaith yn byw yn yr uwchgyfandir Gondwana. Am bron i ddwy ganrif, roedd achos eu diflaniad yn parhau i fod yn ddirgelwch, ond erbyn hyn mae ymchwilwyr yn credu eu bod wedi datgelu'r gwir. Mae bys y bai yn pwyntio'n llwyr at newid hinsawdd.

Roedd Gondwana, a oedd yn cwmpasu rhannau o Affrica heddiw, De America, Awstralia, Antarctica, is-gyfandir India, a Phenrhyn Arabia, wedi'i leoli ger Pegwn y De. Dros gyfnod o 5 miliwn o flynyddoedd, gostyngodd lefelau'r môr o amgylch Gondwana yn raddol, gan arwain yn y pen draw at ddifodiant biota Malvinoxhosan.

Trwy ail-ddadansoddi cannoedd o ffosilau ac archwilio priodweddau daearegol y creigiau y cawsant eu canfod ynddynt, llwyddodd ymchwilwyr i lunio llinell amser o ddigwyddiadau. Roedd haenau ffosil y biota Malvinoxhosan yn cyfateb i ostyngiadau bach yn lefel y môr, a brofodd i fod y “gwn ysmygu” a sbardunodd y digwyddiadau difodiant hyn. Fe wnaeth y newid yn yr hinsawdd a achoswyd gan y gostyngiadau yn lefel y môr amharu ar gerhyntau'r cefnfor, gan effeithio ar y prosesau cefnforol o amgylch Pegwn y De.

Ni allai biota Malvinoxhosan, y credir ei fod wedi esblygu i oroesi mewn dyfroedd oerach, addasu i'r newidiadau hinsoddol sy'n deillio o'r aflonyddwch yng ngheryntau'r cefnfor. O ganlyniad, cawsant eu disodli gan rywogaethau morol mwy addasadwy a oedd yn addas ar gyfer dyfroedd cynhesach.

Cafodd y digwyddiad difodiant hwn effaith ddinistriol ar yr ecosystem o amgylch Pegwn y De, gan arwain at gwymp mewn bioamrywiaeth sy'n parhau hyd heddiw. Mae gan ganfyddiadau'r astudiaeth oblygiadau ehangach, sy'n rhybudd ynghylch pa mor agored i niwed yw amgylcheddau pegynol ac ecosystemau i newidiadau yn lefel a thymheredd y môr.

Wrth i ni wynebu’r argyfwng bioamrywiaeth presennol, mae’r ymchwil hwn yn amlygu pa mor sensitif yw ecosystemau i newid hinsawdd a achosir gan ddyn. Mae’n ein hatgoffa’n llwyr y bydd unrhyw newidiadau di-droi’n-ôl a wnawn heddiw yn arwain at ganlyniadau parhaol a phellgyrhaeddol i’n planed.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw Gondwana?



A: Roedd Gondwana yn uwchgyfandir a fodolai tua 420 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac yn cynnwys rhannau o Affrica, De America, Awstralia, Antarctica, is-gyfandir India, a Phenrhyn Arabia.

C: Beth oedd biota Malvinoxhosan?



A: Roedd y biota Malvinoxhosan yn grŵp hynafol o anifeiliaid sy'n byw mewn dŵr a oedd yn byw yn y dyfroedd o amgylch Gondwana. Roedd yn bennaf yn cynnwys trilobitau, braciopodau deufalf-debyg, molysgiaid, ac echinodermau.

C: Beth achosodd difodiant biota Malvinoxhosan?



A: Roedd gostyngiad graddol yn lefel y môr yn tarfu ar gerhyntau cefnfor o amgylch Pegwn y De, gan arwain at newidiadau hinsoddol na allai biota Malvinoxhosan addasu iddynt, gan arwain yn y pen draw at eu difodiant.

C: Beth mae'r ymchwil hwn yn ei ddweud wrthym am y newid hinsawdd presennol?



A: Mae'r astudiaeth yn amlygu sensitifrwydd amgylcheddau pegynol ac ecosystemau i newidiadau yn lefel y môr a thymheredd. Mae'n ein hatgoffa o ganlyniadau di-droi'n-ôl newid hinsawdd a achosir gan ddyn ar fioamrywiaeth.

C: A all yr ecosystem o amgylch Pegwn y De adennill ei lefelau hanesyddol o fioamrywiaeth?



A: Nid yw’r ecosystem wedi gwella’n llwyr ers y digwyddiad difodiant, sy’n awgrymu bod colli bioamrywiaeth a achoswyd gan ddiflaniad biota Malvinoxhosan wedi cael effeithiau parhaol.