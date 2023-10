Bywyd Rhyfeddol y Môr Dwfn Wedi'i Ddatguddio Mewn Ffilm Newydd

Mae lluniau sydd newydd eu rhyddhau ac sydd wedi’u dal yn “parth cyfnos” dirgel y môr dwfn wedi datgelu byd sy’n gyforiog o fywyd. Tynnwyd y ffilm hon o amgylch y Geologist Seamounts ger yr ynysoedd Hawaii, gan ddefnyddio cerbyd archwilio môr dwfn o'r enw Mesobot. Mae'r parth cyfnos yn cyfeirio at ardaloedd o'r cefnfor lle na all golau'r haul dreiddio, gan ddechrau tua 100 metr (330 troedfedd) o ddyfnder.

Mae'r ffilm yn arddangos amrywiaeth o organebau hynod ddiddorol, gan gynnwys cadwyni hir o greaduriaid, ffurfiau bywyd tentacl, a hyd yn oed sgwid yn allyrru cwmwl inc amddiffynnol. Yr organebau hyn yw'r mudo anifeiliaid mwyaf ar y Ddaear, wrth iddynt fudo bob dydd o'r dyfroedd wyneb i'r dyfnderoedd tywyll i guddio yn ystod oriau golau dydd. Mae'r mudo hwn yn chwarae rhan hanfodol yn y ffordd y mae'r cefnfor yn rheoli hinsawdd fyd-eang trwy gludo carbon o'r dyfroedd wyneb i'r cefnfor dwfn, lle gellir ei atafaelu am gyfnodau hir.

Mae'r Mesobot, yn wahanol i gerbydau archwilio môr dwfn eraill, wedi'i gynllunio i gael yr effaith leiaf bosibl ar fywyd cefnfor dwfn. Mae ei gynllun main a'i llafnau gwthio araf yn ei atal rhag dychryn y bywyd gwyllt y daw ar ei draws. Mae hyn yn bwysig o ystyried natur fregus ecosystemau môr dwfn.

Erys y môr dwfn heb ei archwilio i raddau helaeth, gyda dim ond tua 25 y cant o wely'r môr wedi'i fapio'n ddigonol. Mae teithiau cefnfor dwfn yn hanfodol ar gyfer darganfod a deall y bywyd amrywiol ac yn aml enigmatig sy'n bodoli yn y tiriogaethau hyn nad ydynt yn cael eu siartio. Yn ogystal, gall y cenadaethau hyn ddatgelu cymwysiadau posibl ar gyfer bywyd môr dwfn, megis datblygu meddyginiaethau newydd. Mae astudiaethau wedi dangos bod infertebratau morol yn cynhyrchu mwy o amrywiaeth o sylweddau gwrthfiotig, gwrth-ganser a gwrthlidiol nag unrhyw grŵp o organebau daearol.

Mae goblygiadau pellgyrhaeddol i ddeall y môr dwfn a'i drigolion, yn enwedig wrth i weithgareddau diwydiannol fel mwyngloddio môr dwfn ddod yn fwy cyffredin. Drwy daflu goleuni ar y byd cudd hwn, mae gwyddonwyr yn gobeithio cadw a diogelu’r ecosystemau cain hyn a harneisio’r buddion posibl sydd ganddynt.

