Mae gwyddonwyr yn Nodi Sbardunau ar gyfer Pathogenau Bacteraidd, Gan Agor y Drws ar gyfer Strategaethau Triniaeth Newydd

By

Mae ymchwil newydd a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Nevada, Las Vegas (UNLV) yn taflu goleuni ar facteria niweidiol a sut maent yn actifadu genynnau penodol sy'n achosi afiechyd yn y corff dynol. Dan arweiniad y microbiolegydd Helen Wing, mae tîm o wyddonwyr rhyngddisgyblaethol wedi canolbwyntio eu sylw ar Shigella, pathogen bacteriol marwol sy'n gyfrifol am achosi symptomau fel crampiau yn yr abdomen, twymyn a dolur rhydd. Mae'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yn amcangyfrif bod heintiau Shigella yn arwain at 600,000 o farwolaethau ledled y byd bob blwyddyn.

Un o’r darganfyddiadau allweddol a wnaed gan yr ymchwilwyr yw rôl protein mawr o’r enw VirB, sy’n gweithredu fel “switsh” sy’n sbarduno’r bacteriwm i achosi afiechyd mewn pobl. Mae'r protein yn clymu i DNA Shigella, gan actifadu'r afiechyd. Fodd bynnag, canfu'r astudiaeth y gall ymyrryd â phroses rwymo VirB atal Shigella rhag achosi salwch.

Mae'r ymchwil, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn mBio, wedi ennill cydnabyddiaeth fel “Dewis Golygydd.” Pan wneir amnewidiadau yn y protein VirB, mae'n colli ei allu i actifadu genynnau ffyrnigrwydd yn Shigella, gan wneud y bacteriwm yn anheintus i bob pwrpas. Mae'r canfyddiad hwn yn agor y posibilrwydd o ddatblygu triniaethau sy'n targedu'r protein VirB i frwydro yn erbyn heintiau Shigella.

Nod y tîm yn labordy microbioleg UNLV yw cael gwell dealltwriaeth o'r proteinau “newid” hyn, a all drawsnewid bacteria nodweddiadol ddiniwed yn bathogenau ymosodol. Y nod yn y pen draw yw datgelu dulliau ar gyfer rheoli bacteria sy'n achosi clefydau ac o bosibl datblygu cyffuriau newydd sy'n targedu'r proteinau hyn.

Mae goblygiadau'r ymchwil hwn yn ymestyn y tu hwnt i Shigella i bathogenau eraill. Mae'r gwyddonwyr yn credu y gellid cymhwyso dulliau tebyg i facteria eraill sy'n glinigol berthnasol trwy dargedu gwahanol broteinau sy'n gysylltiedig â ffyrnigrwydd clefydau. Trwy ddeall gweithrediad a rhyngweithiadau'r proteinau hyn, mae gwyddonwyr yn gobeithio gwella strategaethau triniaeth a lleddfu baich clefydau heintus ledled y byd.

Un o'r moleciwlau allweddol sy'n rhan o'r broses rwymo yw cytidine triphosphate (CTP), sy'n hanfodol ar gyfer rheoleiddio VirB. Trwy ymyrryd â rhwymo CTP, mae ymchwilwyr yn gobeithio datblygu strategaethau triniaeth a all leihau effaith bacteria niweidiol fel Shigella.

Mae'r ymchwil hwn yn gam pwysig ymlaen wrth ddatgelu'r sbardunau ar gyfer pathogenau bacteriol ac yn agor y drws i lwybrau newydd ar gyfer triniaeth ac atal. Trwy ddeall y mecanweithiau sy'n caniatáu i facteria achosi afiechyd, gall gwyddonwyr ddatblygu strategaethau mwy effeithiol i frwydro yn erbyn yr heintiau hyn a gwella iechyd byd-eang.

Ffynhonnell: Prifysgol Nevada, Las Vegas [Dim URL]