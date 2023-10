Mewnwelediadau Newydd i'r Cyfandir Sy'n Diflannu

By

Mae daearegwyr wedi cael eu swyno ers tro byd gan bos cyfnewidiol cyfandiroedd y Ddaear. Mae datblygiad arloesol diweddar gan dîm ym Mhrifysgol Utrecht yn yr Iseldiroedd wedi taflu goleuni ar gyfandir a ddiflannodd yn ddirgel filiynau o flynyddoedd yn ôl. Yn cael ei adnabod fel Argoland, torrodd y tir 5,000km hwn o hyd o orllewin Awstralia tua 155 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, roedd ei leoliad wedi parhau i fod yn bos hyd yn hyn.

Roedd yr allwedd i ddatrys y dirgelwch hwn yn gorwedd o dan wyneb y cefnfor, lle roedd “gwactod” enfawr o'r enw Gwastadedd Argo Abyssal yn darparu cliwiau hollbwysig. Gan ddefnyddio strwythur gwely'r môr, daeth ymchwilwyr i'r casgliad bod Argoland wedi drifftio i'r gogledd-orllewin, gan setlo yn y pen draw o dan ynysoedd De-ddwyrain Asia. Yn groes i'r disgwyliadau, ni ddarganfuwyd unrhyw gyfandir mawr o dan yr ynysoedd hyn. Yn lle hynny, dim ond olion darnau cyfandirol bach a ddarganfuwyd, wedi'u hamgylchynu gan fasnau cefnforol llawer hŷn.

Cychwynnodd y gwyddonwyr ym Mhrifysgol Utrecht ar daith i roi at ei gilydd yr hyn a ddaeth o'r tir coll. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod cyfandir “coll” arall, a ddarganfuwyd yn 2019, wedi suddo i fantell y Ddaear, gan adael dim ond yr haen uchaf a ffurfiodd fynyddoedd De Ewrop ar ôl. Fodd bynnag, nid oedd Argoland wedi gadael unrhyw weddillion o'r fath ar ôl.

Mae'r datguddiad hwn yn amlygu pwysigrwydd deall gorffennol daearegol y Ddaear. Esboniodd y daearegwr Douwe van Hinsbergen fod adluniadau o gyn-gyfandiroedd a deall daearyddiaeth y Ddaear mewn cyfnodau blaenorol yn hanfodol er mwyn cael mewnwelediad i brosesau fel esblygiad bioamrywiaeth, hinsawdd, dod o hyd i ddeunyddiau crai, a deall ffurfiannau mynyddoedd a thectoneg platiau.

Trwy saith mlynedd o ymchwil, darganfu'r tîm fod Argoland wedi hollti'n ddarnau gwahanol, gan roi'r enw Argopelago ar y rhain. Gwahanwyd y darnau microgyfandirol hyn gan fasnau cefnforol hŷn, sy'n debyg i gyfandiroedd tanddwr eraill fel Greater Adria a Zeelandia. Cyrhaeddodd y darnau eu lleoliadau presennol tua 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a heddiw, maent yn gorwedd yn ddwfn o dan jyngl gwyrddlas Indonesia a Myanmar.

Mae'r datblygiad arloesol hwn nid yn unig yn rhoi mewnwelediad newydd i ddaeareg De-ddwyrain Asia ond hefyd yn dyfnhau ein dealltwriaeth o orffennol deinamig y Ddaear a'r mecanweithiau sy'n siapio ein planed.

Cwestiynau Cyffredin

C: Pam roedd Argoland yn cael ei ystyried yn bos?

A: Aeth Argoland, cyfandir a oedd ar wahân i orllewin Awstralia, ar goll, gan adael arbenigwyr mewn penbleth ynghylch ei leoliad.

C: Sut cafodd dirgelwch Argoland ei ddatrys?

A: Defnyddiodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Utrecht strwythur gwely'r môr i olrhain drifft Argoland, a ddaeth i ben o dan ynysoedd De-ddwyrain Asia.

C: Beth ddarganfyddodd yr ymchwilwyr am Argoland?

A: Yn groes i'r disgwyliadau, ni ddarganfuwyd unrhyw gyfandir mawr o dan ynysoedd De-ddwyrain Asia. Yn lle hynny, darganfuwyd darnau cyfandirol bach wedi'u hamgylchynu gan fasnau cefnforol hŷn.

C: Beth yw arwyddocâd astudio gorffennol daearegol y Ddaear?

A: Mae deall hanes daearegol y Ddaear yn hanfodol ar gyfer deall prosesau megis esblygiad bioamrywiaeth, newid hinsawdd, archwilio adnoddau, ffurfio mynyddoedd, a thectoneg platiau.

C: Beth enwodd ymchwilwyr y darnau o Argoland?

A: Enwodd yr ymchwilwyr y darnau Argopelago, sy'n cynrychioli darnau microgyfandirol wedi'u gwahanu gan fasnau cefnforol hŷn.

