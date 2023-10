Darganfyddiad Gwych: Riffiau Cwrel Pristine yn cael eu Dadorchuddio yn Ynysoedd Galápagos

By

Mae gwyddonwyr ar fwrdd y llong ymchwil Falkor wedi gwneud darganfyddiad rhyfeddol yn y dyfroedd o amgylch Ynysoedd Galápagos. Gan ddefnyddio'r robot ROV SuBastian o'r radd flaenaf, sy'n gallu archwilio dyfnderoedd hyd at 4,500 metr, llwyddodd ymchwilwyr i ddadorchuddio dwy riff cwrel dŵr oer nas darganfuwyd yn flaenorol. Mae'r riffiau rhyfeddol hyn, sydd wedi'u lleoli rhwng 370 a 420 metr o dan yr wyneb, wedi ychwanegu dimensiwn newydd at ein dealltwriaeth o Warchodfa Forol Ynysoedd Galápagos.

Yn ymestyn dros 800 metr o hyd, mae'r mwyaf o'r ddwy riff yn cyfateb i wyth cae pêl-droed, tra bod y greigres lai yn ymestyn 250 metr. Yr hyn sy'n wirioneddol ryfeddol am y ffurfiannau cwrel hyn yw'r cyfoeth o rywogaethau cwrel caregog y maent yn eu cadw, sy'n awgrymu eu bod wedi bod yn meithrin bioamrywiaeth forol ers miloedd o flynyddoedd. Mae’r datguddiad cyffrous hwn yn adeiladu ar y canfyddiad a wnaed ym mis Ebrill 2023, pan ddatgelwyd riffiau cwrel dwfn i ddechrau yng Ngwarchodfa Forol Galápagos gan wyddonwyr ar fwrdd R/V Atlantis Sefydliad Eigioneg Woods Hole.

Prif amcan yr alldaith oedd defnyddio technoleg sganio laser i gynhyrchu mapiau cydraniad uchel iawn o'r creigresi hyn. Trwy ddefnyddio sganwyr laser sy'n gallu cynhyrchu mapiau cydraniad dau filimetr, roedd ymchwilwyr yn gallu nodi'r ystod amrywiol o organebau sy'n byw ar wely'r môr. Yn draddodiadol, mae technolegau mapio tanddwr wedi bod yn gyfyngedig yn eu gallu i ddal delweddau o organebau byw oherwydd eu cydraniad bras. Fodd bynnag, mae'r dull sganio laser arloesol hwn wedi agor posibiliadau newydd ar gyfer astudio ecosystemau tanddwr yn fanwl heb ei debyg.

Yn ogystal â darganfod y riffiau cwrel, fe wnaeth y gwyddonwyr hefyd faglu ar ddau fynydd môr nas siartrwyd o'r blaen. Mae'r morgloddiau hyn, yr amheuir eu bod yn bodoli ar sail data lloeren, bellach wedi'u cadarnhau a'u mapio'n fanwl gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae'r wybodaeth werthfawr hon nid yn unig yn cyfrannu at ddealltwriaeth wyddonol ond hefyd yn ffurfio sylfaen ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol wrth warchod a chadwraeth yr ecosystemau unigryw hyn.

Cydnabu Cyfarwyddiaeth Parc Cenedlaethol Galápagos arwyddocâd yr ymchwil hwn, gan bwysleisio pwysigrwydd dynameg ddaearegol wrth lunio ecosystemau môr dwfn. Trwy ymchwilio a mapio'r ardaloedd anghysbell hyn yn barhaus, rydym yn sicrhau bod Ynysoedd Galápagos yn parhau i fod yn enghraifft ddisglair o harddwch natur a phwysigrwydd ecolegol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth wnaeth ddarganfod y riffiau cwrel yn Ynysoedd Galápagos mor arwyddocaol?

A: Mae darganfod y riffiau cwrel newydd hyn yn ehangu ein gwybodaeth am riffiau dwfn yng Ngwarchodfa Forol Ynysoedd Galápagos ac yn amlygu eu hamrywiaeth gyfoethog o rywogaethau cwrel caregog.

C: Sut cafodd y creigresi hyn eu harchwilio a'u mapio?

A: Defnyddiodd gwyddonwyr y robot ROV SuBastiaidd datblygedig a thechnoleg sganio laser, a gynhyrchodd fapiau cydraniad dau filimetr a allai adnabod yr organebau sy'n byw ar wely'r môr.

C: Pa ganfyddiadau eraill a wnaed yn ystod yr alldaith?

A: Yn ogystal â'r riffiau cwrel, datgelodd ymchwilwyr ddau forglawdd heb eu siartio, gan gadarnhau eu bodolaeth a'u mapio'n fanwl i gydraniad uchel.

C: Pam fod y darganfyddiadau hyn yn arwyddocaol i Ynysoedd Galápagos?

A: Mae'r data a gasglwyd yn ystod yr alldaith hon yn cyfrannu at ddealltwriaeth a chadwraeth Gwarchodfa Forol Genedlaethol Galápagos a Choridor Morol Trofannol Dwyrain y Môr Tawel, gan amlygu rôl cynefinoedd môr dwfn wrth gynnal iechyd ein cefnforoedd.