Mae Geowyddonwyr yn Datgelu Selandia, Cyfandir Cudd, gan Newid Ein Dealltwriaeth o Hanes y Ddaear

Mae ymchwilwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol sy'n herio ein canfyddiad o ddaearyddiaeth y Ddaear. Mae cyfandir cudd o'r enw Zealandia, neu Te Riu-a-Māui yn yr iaith Māori, wedi bod yn cuddio mewn golwg glir ers bron i 375 o flynyddoedd. Mae'r ffaith bod y tir hwn yn bodoli wedi bod yn destun dyfalu dros y blynyddoedd, ond dim ond yn 2017 y cadarnhaodd daearegwyr ei fodolaeth o'r diwedd.

Mae Selandia yn ymestyn ar draws tua 1.89 miliwn o filltiroedd sgwâr, gan ei gwneud yn fwy nag is-gyfandir India. Roedd unwaith yn rhan o'r uwchgyfandir Gondwana, a oedd hefyd yn cynnwys Dwyrain Awstralia a Gorllewin Antarctica tua 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Credir i’r fforiwr o’r Iseldiroedd Abel Tasman ddod ar draws Selandia am y tro cyntaf yn 1642 wrth iddo chwilio am y “Great Southern Continent” sy’n anodd dod i’r amlwg. Er na ddaeth o hyd i'r tir newydd, fe gasglodd fewnwelediadau gan y bobl leol Māori, a ddatgelodd bresenoldeb tir mawr i'r dwyrain.

Yr hyn sy'n gwneud Selandia yn unigryw yw bod y mwyafrif ohono'n gorwedd o dan wyneb y cefnfor. Mae daearegwyr yn Sefydliad Ymchwil y Goron Seland GNS Science wedi defnyddio Selandia fel enghraifft i amlygu sut y gall rhywbeth mor arwyddocaol aros yn gudd am ganrifoedd. Nid yw'r broses a ddefnyddiwyd i wahanu Selandia oddi wrth Gondwana yn cael ei deall yn llawn o hyd, ond mae'n herio ein dealltwriaeth o dectoneg platiau.

Ar ben hynny, mae darganfod Selandia yn codi cwestiynau diddorol am sut mae cyfandiroedd yn cael eu diffinio. Er bod pob cyfandir ar y Ddaear yn cynnwys nifer o wledydd, dim ond tair tiriogaeth sydd gan Selandia. Mae'r gwahaniaeth hwn yn herio diffiniadau traddodiadol ac yn ysgogi archwiliad pellach o hanes daearegol ein planed.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Ble mae Selandia?

A: Mae Selandia wedi'i lleoli'n bennaf o dan y dŵr yn ne-orllewin y Môr Tawel.

C: Pa mor fawr yw Selandia?

A: Mae Selandia yn gorchuddio tua 1.89 miliwn milltir sgwâr, sy'n fwy nag is-gyfandir India.

C: Pryd gafodd Selandia ei darganfod gyntaf?

A: Daeth y fforiwr o'r Iseldiroedd Abel Tasman ar draws Selandia am y tro cyntaf yn 1642 wrth iddo chwilio am “Great Southern Continent.”

C: Sut y cadarnhawyd bod Selandia yn bodoli?

A: Cadarnhaodd daearegwyr fodolaeth Selandia yn 2017 trwy ymchwil a dadansoddiad helaeth o ddata daearegol.

C: Beth sy'n gwneud Selandia yn unigryw?

A: Mae Selandia yn bennaf dan ddŵr o dan wyneb y cefnfor ac yn herio ein dealltwriaeth o dectoneg platiau a diffiniad cyfandir.