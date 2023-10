By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Brifysgol Arizona wedi darganfod asteroid o'r enw “Polyhymnia” sy'n herio'r elfennau hysbys ar y Ddaear. Mae'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y European Physical Journal Plus, yn datgelu bod gan Polyhymnia ddwysedd uwch nag unrhyw elfen a geir ar ein planed, gan awgrymu bodolaeth elfen sy'n absennol o'n tabl cyfnodol ar hyn o bryd.

Mae polyhymnia wedi'i leoli yn y gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau, ac mae'n cael ei gategoreiddio fel asteroid "ger y Ddaear" oherwydd ei agosrwydd at ein planed. Er y gall asteroidau ymddangos yn ddibwys, mae eu cyfansoddiadau wedi swyno astroffisegwyr a gwyddonwyr NASA fel ei gilydd. Mewn gwirionedd, mae NASA wrthi'n mynd ar drywydd Polyhymnia er mwyn cael samplau ac ymchwilio ymhellach i'w briodweddau.

Gwnaeth Johann Rafelski, athro ffiseg ym Mhrifysgol Arizona, sylwadau ar y darganfyddiad, gan nodi, os yw asteroidau fel Polyhymnia yn cynnwys elfennau uwch-drwm, mae'n codi cwestiynau ynghylch sut y ffurfiwyd yr elfennau hyn a pham nad ydynt wedi'u darganfod yn unman arall. Mae dwysedd Polyhymnia yn fwy na hyd yn oed yr elfennau dwysaf y gwyddys amdanynt ar y Ddaear, megis Osmium, sy'n adnabyddus am fod â'r nifer uchaf o brotonau.

Mae tîm Prifysgol Arizona wedi dosbarthu Polyhymnia fel “CUDO” (Compact Ultradense Object), gan nodi presenoldeb cydrannau nad ydynt yn hysbys i ddynoliaeth ar hyn o bryd. Credir bod yr elfen hon yn parhau'n sefydlog gyda rhif atomig o 164, sy'n dynodi dwysedd sylweddol uwch nag unrhyw elfen a wyddom ar hyn o bryd.

Mae NASA eisoes wedi dechrau datblygu cynlluniau i lansio llong ofod di-griw i astudio ac adalw samplau o Polyhymnia. Mae'r genhadaeth hon yn dilyn cydweithrediad diweddar rhwng Prifysgol Arizona a NASA, a lwyddodd i ddod â samplau yn ôl o asteroid o'r enw Bennu. Canfuwyd bod y samplau hyn yn gyfoethog mewn carbon, sy'n awgrymu'r posibilrwydd o fetelau gwerthfawr o fewn asteroidau.

Mae darganfod Polyhymnia a'i ddwysedd rhyfedd yn codi cwestiynau cyffrous am fodolaeth elfennau anhysbys yn y bydysawd a sut maent yn cael eu ffurfio. Bydd y genhadaeth sydd ar ddod i astudio ac adalw samplau o'r asteroid hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ddirgelion ein cysawd yr haul.

Diffiniadau:

- Asteroid: Corff creigiog bach sy'n cylchdroi'r haul, a geir fel arfer yn y gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau.

– Dwysedd: Màs sylwedd fesul uned cyfaint.

– Elfen: Sylwedd na ellir ei dorri i lawr yn sylweddau symlach trwy ddulliau cemegol. Cynrychiolir elfennau gan symbolau ar y tabl cyfnodol.

- Tabl Cyfnodol: Trefniant tabl o elfennau cemegol, wedi'i drefnu yn seiliedig ar eu rhif atomig, cyfluniad electronau, a'u priodweddau cemegol cylchol.

– Proton: Gronyn isatomig â gwefr bositif, a geir yng nghnewyllyn atom.

Ffynonellau:

– Astudiaeth a gyhoeddwyd yn y European Physical Journal Plus

- Datganiad i'r wasg gan Brifysgol Arizona