Mae gwyddonwyr yn Darganfod Byrstio Radio Cyflym Mwyaf Pell yn y Bydysawd

Mae telesgopau radio wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o’r cosmos, gan ddatgelu bod awyr dawel y nos mewn gwirionedd yn gyforiog o ffenomenau egnïol. Ymhlith y signalau hyn mae “pyliau radio cyflym” (FRBs), corbys chwilfrydig o donnau radio sy'n para milieiliadau yn unig cyn diflannu. Wedi'u canfod am y tro cyntaf ym 1932 gan y peiriannydd Karl Jansky, mae FRBs yn parhau i ddiddori seryddwyr, sy'n gweithio i ddatrys eu dirgelion.

Mewn datblygiad diweddar, mae ymchwilwyr wedi adrodd am ddarganfod yr FRB pellaf a ddarganfuwyd erioed. Gan ddefnyddio telesgop radio SKA Pathfinder (ASKAP) Awstralia, nododd gwyddonwyr fyrst radio cyflym o'r enw “FRB 20220610A.” Er mwyn cadarnhau tarddiad y byrstio hwn, cyflogodd y tîm y Telesgop Mawr Iawn, a ganfuodd smotiau golau gwan o alaeth hynod bell. Dangosodd dadansoddiad o'r tonnau golau estynedig fod y byrst wedi teithio am 8 biliwn o flynyddoedd i gyrraedd y Ddaear, sy'n golygu mai dyma'r FRB mwyaf anghysbell a welwyd hyd yma.

Mae seryddwyr yn awyddus i ddarganfod ffynhonnell pyliau radio cyflym. Er bod dwy ddamcaniaeth flaenllaw ar hyn o bryd, mae ymchwilwyr yn ystyried posibiliadau amrywiol. Mae un esboniad yn awgrymu y gall y pyliau ddod yn wreiddiol o fagnetars, sef sêr niwtron trwchus gyda meysydd magnetig hynod o gryf. Mae rhagdybiaeth arall yn cynnig y gallai uno gwrthrychau enfawr, fel tyllau duon neu sêr wedi cwympo, sbarduno'r pyliau radio pwerus hyn.

Mae'n bwysig nodi, er gwaethaf y diddordeb mewn pyliau radio cyflym, nid oes tystiolaeth ar hyn o bryd i awgrymu eu bod yn tarddu o ddeallusrwydd allfydol. Serch hynny, mae astudio'r pyliau hyn yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i strwythur ein bydysawd. Er enghraifft, mae dadansoddiad o'r pyliau wrth iddynt basio trwy gymylau nwy poeth rhwng galaethau yn rhoi cliwiau am gyfansoddiad a natur gwrthrychau nefol pell.

Mae darganfod yr FRB pellaf eto yn garreg filltir arwyddocaol wrth ddeall ffenomen enigmatig pyliau radio cyflym. Wrth i seryddwyr barhau i ymchwilio i'r signalau cyflym hyn, maen nhw'n gobeithio datgloi cyfrinachau pellach am y bydysawd a'i ddigwyddiadau egnïol.

