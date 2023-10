Yr Her o Agor Capsiwl Bennu: Gwyddonwyr NASA yn Ceisio Technegau Amgen

Mae cenhadaeth OSIRIS-REx NASA i gasglu samplau o asteroid Bennu yn wynebu her annisgwyl wrth i wyddonwyr frwydro i agor y capsiwl sampl. Er gwaethaf cludo llwch gofod yn llwyddiannus dros 200 miliwn o filltiroedd, mae diffyg offer addas yn rhwystro mynediad i'r cargo gwerthfawr.

Datgelodd datganiad swyddogol gan yr asiantaeth ofod fod y broses ddileu wedi wynebu anawsterau. “Ar ôl sawl ymgais i gael gwared, daeth yn amlwg na allai dau o’r 35 o glymwyr ar ben TAGSAM (Mecanwaith Caffael Sampl Touch-and-Go) gael eu datgysylltu gan ddefnyddio’r offer a gymeradwywyd ar hyn o bryd ym mlwch menig OSIRIS-REx.”

Mae gwyddonwyr yng Nghanolfan Ofod Johnson NASA yn Houston bellach yn wynebu'r dasg o ddod o hyd i dechnegau amgen i ddatgloi'r drysorfa o greigiau a llwch amhrisiadwy sydd wedi'u dal yn y capsiwl sampl.

Mae natur gymhleth y caewyr wedi drysu arbenigwyr, gan ofyn am ddull newydd o echdynnu'r cynnwys yn ddiogel. Mae tîm peirianneg NASA yn gweithio'n ddiwyd ar ateb, gan archwilio dulliau arloesol i oresgyn y rhwystr annisgwyl hwn.

Er gwaethaf yr anhawster hwn, mae cenhadaeth OSIRIS-REx wedi cyflawni cerrig milltir sylweddol. Darparodd Bennu, asteroid llawn carbon, fewnwelediadau amhrisiadwy i darddiad ein cysawd yr haul. Mae ymchwilwyr yn gobeithio y bydd dadansoddi'r samplau yn helpu i ddatrys dirgelion ynghylch ffurfio ac esblygiad planedau.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw cenhadaeth OSIRIS-REx?

A: Mae cenhadaeth OSIRIS-REx yn genhadaeth llong ofod NASA gyda'r nod o gasglu samplau o'r asteroid Bennu a'u dychwelyd yn ddiogel i'r Ddaear i'w hastudio ymhellach.

C: Beth yw'r TAGSAM?

A: Mae'r TAGSAM (Mecanwaith Caffael Sampl Touch-and-Go) yn fraich robotig a ddyluniwyd yn arbennig a ddefnyddir ar long ofod OSIRIS-REx i gasglu samplau o wyneb yr asteroid.

C: Beth yw nodau gwyddonol y genhadaeth?

A: Nod y genhadaeth yw astudio cyfansoddiad Bennu, cael mewnwelediad i ffurfiant ein cysawd yr haul, ac o bosibl taflu goleuni ar darddiad bywyd ar y Ddaear.

C: A yw cenhadaeth OSIRIS-REx wedi dod ar draws unrhyw heriau eraill?

A: Er bod y mater o agor y capsiwl sampl yn her sylweddol, dyma un o'r ychydig anfanteision y mae'r genhadaeth wedi'u hwynebu. At ei gilydd, mae'r genhadaeth wedi llwyddo i gyflawni ei phrif amcanion.