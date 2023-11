A Chwaraeodd Llwch Rōl Fwy o ran Difodiant Deinosoriaid Na'r Hyn a Feddwl O'r Blaen?

By

Mae gwyddonwyr wedi credu ers tro bod effaith asteroid wedi arwain at ddifodiant deinosoriaid. Fodd bynnag, mae ymchwil newydd yn awgrymu y gallai llwch, yn hytrach na'r effaith uniongyrchol, fod wedi chwarae rhan fwy arwyddocaol yn eu tranc.

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature Geoscience, mae ymchwilwyr Gwlad Belg yn dadlau, er bod effeithiau uniongyrchol yr effaith asteroid yn ddinistriol, roedd astudiaethau blaenorol wedi anwybyddu ffactor hanfodol arall: y triliynau o dunelli o lwch a fyddai wedi cael eu gyrru i'r atmosffer.

Mae’r ymchwilwyr yn cynnig bod y llwch wedi achosi “gaeaf byd-eang” wrth iddo rwystro pelydrau’r haul ac achosi cwymp dramatig yn nhymheredd arwyneb y byd. Roedd y diffyg golau hwn yn ei gwneud yn anodd i blanhigion oroesi, gan arwain at ddirywiad mewn llysysyddion ac o ganlyniad effeithio ar y gadwyn fwyd gyfan.

Mae swm y llwch yr amcangyfrifir ei fod yn bresennol yn yr atmosffer yn syfrdanol: tua 2,000 gigatunnell, sy'n fwy nag 11 gwaith pwysau Mynydd Everest. Dangosodd efelychiadau cyfrifiadurol sy'n rhedeg ar waddod o safle ffosil yng Ngogledd Dakota y gallai'r llwch fod wedi rhwystro golau'r haul am hyd at ddwy flynedd, gan amddifadu planhigion o'r egni angenrheidiol ar gyfer ffotosynthesis.

Ar wahân i'r effaith uniongyrchol, mae'r astudiaeth yn awgrymu bod difodiant y deinosoriaid yn broses raddol a ddigwyddodd dros ychydig flynyddoedd yn hytrach na digwyddiad sydyn.

Mae goblygiadau'r ymchwil hwn yn ymestyn y tu hwnt i deyrnas creaduriaid cynhanesyddol. Mae adroddiad diweddar arall yn awgrymu, yn debyg i effaith asteroid, y gallai tanio bom niwclear ar y Ddaear hefyd gael effeithiau tebyg ar yr atmosffer, gan arwain at “Oes Iâ Fach Niwclear.”

Er bod difodiant y deinosoriaid wedi arwain at newid sylweddol yn ecosystem y Ddaear, mae rhai gwyddonwyr yn dadlau ei fod yn amod angenrheidiol ar gyfer twf mamaliaid, gan gynnwys bodau dynol.

I gloi, mae ymchwil arloesol yn herio'r gred hirsefydlog mai effaith uniongyrchol asteroid yn unig oedd yn gyfrifol am ddifodiant deinosoriaid. Yn hytrach, mae'n awgrymu bod y gaeaf byd-eang a achoswyd gan y swm enfawr o lwch yn yr atmosffer wedi chwarae rhan fwy allweddol wrth ail-lunio cyfansoddiad y Ddaear a pharatoi'r ffordd ar gyfer llwyddiant esblygiadol mamaliaid.