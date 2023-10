Mae Techneg Newydd yn Cyfuno Dulliau Delweddu i Ddelweddu Prosesau Mewngellol

By

Mae tîm o ymchwilwyr dan arweiniad Peter Dahlberg yn Labordy Cyflymydd Cenedlaethol SLAC yn datblygu techneg sy'n cyfuno dulliau delweddu tomograffeg electron cryogenig (cryo-ET) a microsgopeg fflworoleuedd cydraniad uwch i ddelweddu prosesau mewngellol yn fanwl iawn. Nod Dahlberg yw uno manteision y ddwy dechneg, gan ganiatáu ar gyfer adnabod biomoleciwlau penodol a golwg gynhwysfawr o'u cyd-destun cellog.

Mae microsgopeg fflworoleuedd cydraniad uwch yn effeithiol wrth olrhain moleciwlau unigol, ond nid oes ganddo wybodaeth am yr amgylchedd cellog cyfagos. Mae Cryo-ET, ar y llaw arall, yn darparu delweddau cydraniad uchel o gelloedd ond ni all nodi ac olrhain moleciwlau unigol. Mae techneg Dahlberg, a elwir yn “golau cydberthynol cryogenig uwch-ddatrys a thomograffi electronau,” yn mynd i'r afael â'r cyfyngiad hwn trwy droshaenu delweddau a gafwyd trwy'r ddau ddull i ddarparu delweddiad clir o'r moleciwl targed a'i amgylchoedd.

Fodd bynnag, mae cyfuno'r technegau hyn yn gofyn am optimeiddio ac addasiadau sylweddol i'r microsgop. Mae Dahlberg a'i dîm wedi bod yn gweithio ar wella system melino trawst ïon â ffocws gyda microsgop electron sganio ynghlwm (FIB-SEM) i oresgyn heriau fel celloedd fflach-rewi ar grid bach a sicrhau cydnawsedd y ddau ddull delweddu.

I gyflawni hyn, mae Dahlberg wedi addasu'r FIB-SEM trwy ychwanegu microsgop optegol. Mae'r addasiad hwn yn caniatáu ar gyfer casglu data microsgopeg fflworoleuedd heb orfod symud y grid, gan leihau difrod a halogiad posibl.

Mae'r tîm eisoes wedi defnyddio'r dechneg hon i astudio ymddygiad proteinau o fewn celloedd bacteriol Caulobacter crescentus, sy'n cael eu rhannu'n anghymesur. Mae'r canlyniadau wedi rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i brosesau mewngellol ac mae ganddynt y potensial i daflu goleuni ar fecanweithiau tebyg mewn celloedd dynol.

Mae Dahlberg a'i dîm yn gyffrous i ddefnyddio'r microsgop wedi'i addasu yn llawn a pharhau i ddatblygu'r dechneg. Trwy gyfuno cryo-ET a microsgopeg fflworoleuedd cydraniad uwch, eu nod yw datrys dirgelion peiriannau moleciwlaidd sy'n gyrru prosesau cellog sylfaenol.

Ffynhonnell: Trafodion yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117