Pam Mae'r Awyr yn Newid Lliwiau? Deall y Wyddoniaeth y tu ôl iddo

Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae'r awyr yn newid lliwiau trwy gydol y dydd? P'un ai'r awyr las hardd ar ddiwrnod heulog neu arlliwiau bywiog machlud, mae yna reswm gwyddonol y tu ôl i'r newidiadau lliw hyn.

Er mwyn deall pam mae'r awyr yn ymddangos yn las ar ddiwrnod heulog, mae angen inni edrych ar sut mae golau'r haul yn cyrraedd y Ddaear. Mae golau'r haul yn cynnwys gwahanol liwiau ac egni sy'n teithio mewn tonnau. Pe baem yn cyfeirio golau'r haul trwy brism grisial, byddem yn gweld gwahanu lliwiau ar ffurf enfys. Gelwir hyn yn sbectrwm golau gweladwy ac mae'n cynnwys lliwiau fel coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, indigo, a fioled.

Mae'r lliw a ganfyddwn yn dibynnu ar donfedd y golau. Mae tonfeddi hirach yn ymddangos yn goch, tra bod tonfeddi byrrach, mwy mân yn ymddangos yn las neu'n borffor. Wrth i olau'r haul fynd i mewn i atmosffer y Ddaear, mae'n cael ei wasgaru gan y nwyon sy'n bresennol. Mae'r awyrgylch yn bennaf yn gwasgaru tonfeddi glas, a dyna pam rydyn ni'n gweld awyr las ar ddiwrnod clir. Mae'r lliwiau eraill yn dal i fod yn bresennol ond nid ar wasgar, gan roi golwg awyr wen.

Mae enfys yn digwydd pan fydd diferion glaw yn gweithredu fel prismau bach, gan blygu a gwahanu golau i wahanol liwiau. Gall hyd yn oed cymylau ddangos awgrymiadau o wahanol liwiau, yn enwedig yn ystod codiad haul neu fachlud haul. Mae cymylau yn cynnwys defnynnau dŵr a chrisialau iâ, sydd hefyd yn cyfrannu at wahanu lliwiau.

Yn ystod codiad haul a machlud, mae pelydrau'r haul yn teithio trwy fwy o atmosffer y Ddaear. Mae hyn yn arwain at ostyngiad yn gwasgariad tonfeddi glas, gan ganiatáu i'r lliwiau cynhesach fod yn fwy gweladwy i'n llygaid. Mae'r cyfuniad o amodau atmosfferig ac ongl yr haul yn cynhyrchu'r lliwiau syfrdanol rydyn ni'n eu cysylltu â chodiadau'r haul a machlud.

Fodd bynnag, mae yna ffactorau eraill a all effeithio ar liw'r awyr. Gall gronynnau llwch mawr, llygredd, mwg tân gwyllt, anwedd dŵr, a lefelau osôn gwael i gyd gyfrannu at yr awyr yn ymddangos yn goch neu liwiau anarferol eraill. Defnyddir lloerennau fel y rhai a weithredir gan NASA i ganfod aerosolau, gan roi gwybodaeth werthfawr i ragolygon am ansawdd aer.

I gloi, mae'r lliwiau a welwn yn yr awyr yn cael eu dylanwadu gan wasgariad golau, amodau atmosfferig, a phresenoldeb gronynnau. Boed yn awyr las glir neu’n machlud syfrdanol, mae deall y wyddoniaeth y tu ôl i’r newidiadau lliw hyn yn ychwanegu haen ychwanegol o werthfawrogiad i’n hamgylchedd naturiol.

Ffynhonnell: Newyddion CBS, Kylee Miller - Meteorolegydd Darlledu Ardystiedig gan Gymdeithas Feteorolegol America