Ateb Eco-Gyfeillgar ar gyfer Tynnu Microblastigau o Ddŵr

Mae ymchwilwyr yn Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Korea (KIST) wedi datblygu deunydd ecogyfeillgar a all dynnu microblastigau o ddŵr yn effeithiol. Mae microplastigion, sef gwastraff plastig sy'n torri i lawr dros amser yn ronynnau llai nag 20 μm, yn peri risg amgylcheddol ac iechyd sylweddol. Nid yw gweithfeydd trin dŵr presennol yn gallu tynnu microblastigau sy'n llai nag 20 μm, sy'n golygu bod angen dod o hyd i atebion amgen.

Mae Dr Jae-Woo Choi a'i dîm yn y Ganolfan Ymchwil Beiciau Dŵr yn KIST wedi datblygu fflocwlant solet sy'n seiliedig ar sgerbwd metel-organig sy'n gallu agregu nanoplastigion o dan arbelydru golau gweladwy. Mae'r deunydd yn seiliedig ar las Prwsia, sylwedd sy'n seiliedig ar fframweithiau metel-organig sydd wedi'i ddefnyddio'n flaenorol i arsugno elfennau ymbelydrol o ddŵr gwastraff.

Darganfu'r ymchwilwyr y gall glas Prwsia agregu microblastigau yn effeithiol o dan olau gweladwy. Yna fe wnaethant ddatblygu deunydd sy'n gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd agregu glas Prwsia trwy addasu'r strwythur grisial. Pan fydd y deunydd yn cael ei arbelydru â golau gweladwy, gellir crynhoi microblastigau mor fach â 0.15 μm i faint tua 4,100 gwaith yn fwy, gan eu gwneud yn haws eu tynnu.

Mewn arbrofion, llwyddodd yr ymchwilwyr i dynnu hyd at 99% o ficroblastigau o ddŵr gan ddefnyddio'r deunydd datblygedig. At hynny, gall y deunydd fflocwleiddio microblastigau fwy na thair gwaith ei bwysau ei hun, gan berfformio'n well na fflocwlanau confensiynol gan ddefnyddio haearn neu alwminiwm tua 250 gwaith.

Mae'r ateb eco-gyfeillgar hwn nid yn unig yn cael gwared ar ficroblastigau yn effeithiol ond hefyd yn defnyddio glas Prwsia, sy'n ddiniwed i'r corff dynol. Mae'n flocculant solet, gan ei gwneud hi'n hawdd adennill gweddillion mewn dŵr, ac mae'n defnyddio golau naturiol fel ffynhonnell ynni, gan arwain at broses ynni isel.

Mae'r ymchwilwyr yn credu bod gan y dechnoleg hon botensial uchel ar gyfer masnacheiddio a gellir ei chymhwyso i afonydd cyffredinol, cyfleusterau trin dŵr gwastraff, a gweithfeydd puro dŵr. Y tu hwnt i ficroblastigau, gellir defnyddio'r deunydd hefyd i gael gwared ar halogion eraill o systemau dŵr.

Cyhoeddwyd yr ymchwil, a gefnogir gan y Weinyddiaeth Wyddoniaeth a TGCh, ar Hydref 1 yn y cyfnodolyn rhyngwladol Water Research.

- Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Korea (KIST)