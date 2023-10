Ryuzo Yanagimachi, Arloeswr Ymchwil Ffrwythlondeb, Yn Marw yn 95

By

Bu farw Ryuzo Yanagimachi, arloeswr mewn ymchwil ffrwythlondeb, yn 95 oed ar Fedi 27 yn Honolulu. Roedd yn adnabyddus am ei waith ar glonio cenedlaethau lluosog o lygod yn llwyddiannus yn 1997, cyn cyhoeddi Dolly'r ddafad, y mamal cyntaf wedi'i glonio. Roedd techneg arloesol Yanagimachi, a ddatblygwyd gydag un o'i fyfyrwyr ôl-ddoethurol, yn cynnwys defnyddio celloedd cumwlws o amgylch yr wy, o'i gymharu â'r dull celloedd oedolyn llwglyd a ddefnyddiwyd gan dîm yr Alban a gloniodd Dolly. Roedd gan ei ddull gyfradd llwyddiant o 2 i 3 y cant, sy'n sylweddol well na'r broses fwy amrwd a ddefnyddiwyd gan dîm yr Alban.

Er gwaethaf ei gyfraniadau at glonio, parhaodd Yanagimachi yn amheus a rhybuddiodd am y peryglon a'r pryderon moesegol sy'n gysylltiedig â chlonio dynol. Pwysleisiodd bwysigrwydd dulliau atgenhedlu sy'n cyd-fynd â phrosesau natur.

Wedi'i eni yn Japan ym 1928, astudiodd Yanagimachi swoleg ac embryoleg anifeiliaid ym Mhrifysgol Hokkaido. Ar ôl brwydro i ddod o hyd i swyddi academaidd yn ei faes yn Japan, ymunodd â Sefydliad Worcester ar gyfer Ymchwil Biofeddygol yn yr Unol Daleithiau ym 1960. Yn ddiweddarach derbyniodd swydd ym Mhrifysgol Hawaii ym 1966, lle treuliodd weddill ei yrfa.

Ymddeolodd Yanagimachi yn 2005 ond parhaodd i weithio fel athro emeritws tan ychydig cyn ei farwolaeth. Derbyniodd ganmoliaeth lu, gan gynnwys Gwobr fawreddog Kyoto yn 2021. Er gwaethaf ei ganmoliaeth, arhosodd Yanagimachi yn gymedrol, gan briodoli ei lwyddiant i ofyn cwestiynau “twp” a oedd o bryd i'w gilydd yn arwain at ddatblygiadau sylweddol.

