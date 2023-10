Mae Offer Heneiddio Rwsia ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol yn Codi Pryderon

Mae pennaeth asiantaeth ofod Rwsia, Yuri Borisov, wedi mynegi pryderon am yr offer heneiddio ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Daw datganiad Borisov ar ôl i segment Rwsia o’r ISS brofi ei drydydd gollyngiad oerydd mewn llai na blwyddyn, gan ysgogi cwestiynau am ddibynadwyedd rhaglen ofod uchel ei pharch Rwsia.

Yn ôl Borisov, mae'r offer Rwsiaidd ar yr ISS wedi mynd y tu hwnt i'w hyd oes arfaethedig. Dywedodd fod “wyth deg y cant o’r offer Rwsiaidd y tu hwnt i’r cyfnod gwarant,” gan dynnu sylw at yr angen brys am ddiweddariadau ac amnewidiadau. Mae hyn yn codi pryderon ynghylch gallu'r segment Rwsiaidd i barhau i weithredu'n effeithiol ar yr ISS.

Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae rhaglen ofod Rwsia wedi wynebu sawl rhwystr. Ers diddymu'r Undeb Sofietaidd yn y 1990au, mae'r rhaglen wedi wynebu anawsterau, gan gynnwys colli dwy daith i'r blaned Mawrth a chwiliedydd lleuad. Mae damwain ddiweddar cenhadaeth Luna-25, a gymerodd 16 mlynedd i'w datblygu, wedi pwysleisio ymhellach yr heriau a wynebir gan asiantaeth ofod Rwsia.

Cydnabu Borisov yr angen am welliant, gan bwysleisio pwysigrwydd dysgu o gamgymeriadau a gweithio tuag at eu cywiro. Cyfeiriodd at gyllid anghyson fel ffactor a gyfrannodd at ddatblygiad hirfaith Luna-25. Er gwaethaf yr anawsterau hyn, mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin wedi mynegi ei ymrwymiad i barhau â rhaglen leuad Rwsia.

Mae sector gofod Rwsia yn mynd i'r afael â phroblemau ariannu a sgandalau llygredd, sydd wedi rhwystro cynnydd yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae ymdrechion ar y gweill i fynd i'r afael â'r materion hyn a sicrhau llwyddiant teithiau gofod Rwsia yn y dyfodol.

