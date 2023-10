Rhaglen Ofod Rwsia yn Wynebu Heriau Ynghanol Pryderon Gwarant Offer

By

Yn ddiweddar, seiniodd pennaeth gofod Roscosmos Moscow y larwm am gyflwr offer Rwsia ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Yn dilyn gollyngiad oerydd cylchol yr orsaf, y trydydd mewn llai na blwyddyn, mae cwestiynau wedi dod i'r amlwg ynghylch dibynadwyedd rhaglen ofod Rwsia. Yn nodedig, mae mwyafrif yr offer Rwsiaidd ar yr ISS wedi mynd y tu hwnt i'w gyfnod gwarant, sy'n codi pryderon am ei berfformiad a'i hirhoedledd.

Pwysleisiodd pennaeth Roscosmos, Yuri Borisov, frys y sefyllfa yn ystod anerchiad ar y teledu. Er bod segment Rwsia o'r ISS wedi'i awdurdodi i weithredu tan 2028, mae eisoes wedi rhagori ar bob cyfnod derbyniol o fodolaeth. Mewn gwirionedd, mae 80% brawychus o offer Rwsia ar fwrdd y tu hwnt i'r cyfnod gwarant, gan amlygu'r angen am sylw ar unwaith ac uwchraddio posibl.

Mae'r datblygiadau diweddar hyn yn taflu goleuni ar yr heriau a wynebir gan raglen ofod Moscow. Bu cwymp yr Undeb Sofietaidd yn ergyd drom i'w hymdrechion arloesol. Ers hynny, mae rhwystrau yn amrywio o deithiau Mars aflwyddiannus i golli ei stiliwr lleuad cyntaf ers bron i hanner canrif wedi plagio'r rhaglen. Mae damwain ddiweddar Luna-25, a gymerodd 16 mlynedd i'w datblygu, wedi ysgogi adfyfyrio difrifol.

Cydnabu Borisov arwyddocâd digwyddiad Luna-25 a phriodolodd y cyfnod datblygu hir i gyllid anghyson. Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd peidio â cheryddu'r tîm ifanc sy'n gyfrifol am greu'r stiliwr. Yn lle hynny, galwodd am ddysgu gwersi gwerthfawr o’r sefyllfa, cywiro camgymeriadau, a pharhau â’r gwaith.

Mae sector gofod Rwsia wedi dod ar draws problemau ariannu a sgandalau llygredd ers amser maith, gan rwystro cynnydd ymhellach. Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau hyn, cadarnhaodd yr Arlywydd Vladimir Putin ym mis Medi y byddai rhaglen lleuad Rwsia yn dyfalbarhau, gan ddangos ymrwymiad diwyro’r wlad i archwilio’r gofod.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pa ganran o offer Rwsia ar yr ISS sydd wedi mynd y tu hwnt i'w gyfnod gwarant?

A: Mae tua 80% o offer Rwsia ar yr ISS y tu hwnt i'w gyfnod gwarant.

C: Beth achosodd y gollyngiad oerydd diweddar ar segment Rwsia o'r ISS?

A: Nid yw achos y gollyngiad oerydd diweddar ar segment Rwsia o'r ISS wedi'i grybwyll yn benodol yn yr erthygl.

C: Pa mor hir gymerodd hi i ddatblygu stiliwr Luna-25?

A: Cymerodd chwiliwr Luna-25 16 mlynedd i'w ddatblygu.

C: Pa heriau y mae rhaglen ofod Rwsia wedi'u hwynebu ers cwymp yr Undeb Sofietaidd?

A: Mae rhaglen ofod Rwsia wedi wynebu rhwystrau, gan gynnwys teithiau Mars aflwyddiannus a cholli'r archwiliwr lleuad cyntaf ers bron i 50 mlynedd.

C: A fydd Rwsia yn parhau â'i rhaglen lleuad er gwaethaf anawsterau?

A: Ydy, mae'r Arlywydd Vladimir Putin wedi cadarnhau y bydd Rwsia yn parhau â'i rhaglen lleuad er gwaethaf anawsterau.