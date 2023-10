Cosmonauts Rwsia yn Lansio Lloeren Myfyrwyr Yn ystod Spacewalk i Astudio Hwyliau Solar

By

Llwyddodd cosmonauts Rwsiaidd Oleg Kononenko a Nikolay Chub i lansio lloeren y myfyriwr “Parus-MGTU” yn llwyddiannus wrth gynnal taith gerdded i'r gofod. Fel rhan o arbrawf, nod y lloeren yw ymchwilio i symudiad hwyliau solar. Mae'r ddyfais lansio, a ddatblygwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Dechnegol Talaith Bauman Moscow, yn sicrhau llwybr llinellol ar gyfer y nanosatellite, gan ddarparu gofyniad hanfodol ar gyfer lleoli lloerennau yn y dyfodol.

Prif amcan llwybr gofod Kononenko a Chub oedd datgysylltu dolen reiddiadur eilaidd y modiwl “Nauka” o brif ddolen y modiwl. Roedd y cam hwn yn angenrheidiol oherwydd gollyngiad a ddigwyddodd ar Hydref 9. Arolygodd y cosmonauts y lleoliad heb ei selio a thynnu llun ohono, gan alluogi arbenigwyr ar y Ddaear i ddadansoddi a phenderfynu ar ffynhonnell y toriad.

Yn dilyn gosod y lloeren, bydd y cosmonauts yn goruchwylio'r defnydd o'r hwyl solar, gan ddisgwyl y bydd addasiadau i hyd yr hwyl sy'n agored i ronynnau wedi'u gwefru gan yr haul yn hwyluso byrdwn y llong ofod a'r addasiadau orbitol.

Yn ogystal â lansio'r lloeren, cynhaliodd Kononenko a Chub hefyd arbrawf radar o'r enw “Napor-MiniRSA” ar y modiwl “Nauka”. Nod yr arbrawf yw monitro wyneb y Ddaear at ddibenion amgylcheddol, brys, a rheoli adnoddau naturiol. Arweinir yr ymchwiliad gan y Rocket and Space Corporation “Energia.”

Yn ystod eu taith ofod, os rhoddir amser ychwanegol iddynt, bydd Kononenko a Chub yn disodli'r platiau sicrhau sy'n cau'r ceblau yn eu safle wedi'i docio ar y modiwl gwasanaeth "Zvezda". Mae'r dasg hanfodol hon yn sicrhau ymarferoldeb a diogelwch priodol y modiwl.

Dechreuodd y daith ofod am 20:49 amser Moscow (17:49 UTC, 23:19 IST), gydag agoriad deor y Modiwl Ymchwil Bach “Poisk”. Bydd y cosmonauts yn treulio cyfanswm o 6 awr a 52 munud y tu allan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol. Mae'r genhadaeth benodol hon yn nodi eu taith ofod gyntaf ers cyrraedd yr ISS ar Fedi 15, 2023, gan ei gwneud yn chweched llwybr gofod Rwsiaidd y flwyddyn. Tra bod Chub yn mentro y tu allan i'r ISS am y tro cyntaf am waith, dyma chweched llwybr gofod Kononenko.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw pwrpas y lloeren "Parus-MGTU"?

Nod lloeren “Parus-MGTU” yw astudio symudiad hwyliau solar fel rhan o arbrawf a gynhaliwyd gan gosmonau Rwsia yn ystod taith gerdded i'r gofod.

C: Beth yw arwyddocâd y ddyfais lansio a ddatblygwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Dechnegol Talaith Bauman Moscow?

Mae'r ddyfais lansio yn sicrhau llwybr llinellol ar gyfer y nanosatellite, sy'n hanfodol ar gyfer lleoli lloerennau yn y dyfodol ac yn atal gwyriadau posibl wrth ddatgysylltu'r llong ofod â llaw.

C: Beth yw amcan arbrawf radar “Napor-MiniRSA”?

Mae'r arbrawf radar “Napor-MiniRSA”, a gynhaliwyd ar y modiwl “Nauka”, wedi'i gynllunio i fonitro wyneb y Ddaear at ddibenion monitro amgylcheddol, monitro brys, a rheoli adnoddau naturiol.

C: Pa dasg y bydd Kononenko a Chub yn ei chyflawni ar y modiwl gwasanaeth "Zvezda"?

Os rhoddir amser ychwanegol iddynt, bydd y cosmonauts yn disodli'r platiau diogelu sy'n cau'r ceblau yn eu lle wedi'i docio i sicrhau ymarferoldeb a diogelwch priodol y modiwl.

C: Pa mor hir fydd Kononenko a Chub yn ei dreulio y tu allan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol?

Bydd y cosmonauts y tu allan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol am gyfanswm o 6 awr a 52 munud yn ystod eu taith i'r gofod.