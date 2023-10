Gorwelion Newydd: Cosmonau Rwsia yn Cynnal Taith Gofod Cofiadwy i Oresgyn Heriau

By

Cyflawnodd dau gosmonau o Rwsia, Oleg Kononenko a Nikolai Chub, daith ofod ryfeddol ar Hydref 25, a barodd dros saith awr, i oresgyn heriau amrywiol y tu allan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Roedd eu cenhadaeth yn cynnwys tasgau critigol lluosog, gan gynnwys gosod system gyfathrebu radar synthetig a defnyddio nanosatellite i werthuso technoleg hwylio solar. Yn ogystal, arolygodd y cosmonauts y rheiddiadur wrth gefn allanol ar fodiwl labordy amlbwrpas Nauka, a oedd wedi dod ar draws problem gollwng oerydd yn ddiweddar.

Yn ystod y llwybr gofod, gosododd y cosmonauts y system gyfathrebu radar yn llwyddiannus, heblaw am fân broblem gydag un o'r paneli, a fydd yn cael ei datrys yn ddiweddarach. Ar ben hynny, nid oedd hwyl solar y nanosatellite yn agor yn llawn, fel y gwelwyd gan gamerâu yn ystod ei ymadawiad o'r orsaf.

Bu'r archwiliad o'r rheiddiadur wrth gefn yn gyffrous pan ryddhawyd swigen oerydd yn annisgwyl wrth fonitro'r pwynt gollwng. Yn ffodus, ni ddaeth yr oerydd a ryddhawyd i gysylltiad â siwtiau'r cosmonauts.

Er mwyn sicrhau purdeb yr orsaf ofod, arolygodd Kononenko a Chub eu siwtiau gofod Orlan a'u hoffer ar gyfer olion oerydd yn ofalus cyn dychwelyd i'r orsaf. Fe wnaethant hefyd sychu eu gêr ar ôl ail-bwysedd, gan leihau cyflwyniad unrhyw halogion. Bydd yr olion halogion sy'n weddill yn cael eu dileu'n gyflym yn yr orsaf ofod gan ddefnyddio dulliau hidlo ychwanegol.

Roedd y llwybr gofod hanesyddol hwn yn nodi'r 268ain genhadaeth sy'n ymroddedig i gydosod, cynnal a gwella'r Orsaf Ofod Ryngwladol. Tra bod Kononenko wedi cwblhau chwe llwybr gofod, hon oedd taith gyntaf Chub i ehangder y gofod.

Roedd asiantaeth ofod Rwsia, Roscosmos, eisoes wedi nodi'r gollyngiad ar reiddiadur wrth gefn y modiwl Nauka. Yn nodedig, mae'r rheiddiadur sylfaenol ar y modiwl yn parhau i weithredu'n gywir, gan gefnogi prosesau oeri o fewn y modiwl heb unrhyw effaith negyddol ar y criw na gweithrediadau'r orsaf.

Er mwyn diogelwch, penderfynodd NASA ohirio dau lwybr gofod a drefnwyd y mis hwn. Nid yw dyddiadau wedi'u haildrefnu ar gyfer y llwybr gofod sy'n cynnwys y gofodwr NASA Loral O'Hara a'r gofodwr ESA Andreas Mogensen, yn ogystal â'r llwybr gofod sy'n cynnwys gofodwyr NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli, wedi'u cyhoeddi eto.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Pa dasgau wnaeth y cosmonauts Rwsiaidd eu cyflawni yn ystod eu taith i'r gofod?

A: Gosododd y cosmonauts system gyfathrebu radar synthetig, defnyddio nanostellite, ac archwilio'r rheiddiadur wrth gefn allanol ar y modiwl Nauka.

C: A wnaeth hwylio solar y nanosatellite ddadorchuddio'n llawn?

A: Na, sylwodd camerâu nad oedd yr hwyl solar yn dadorchuddio'n llwyr yn ystod ei ymadawiad o'r orsaf.

C: A oedd unrhyw broblem gyda'r system radar yn ystod y llwybr gofod?

A: Ni ellid defnyddio un o baneli'r system radar yn llawn, ond bydd yr addasiad angenrheidiol yn cael ei wneud maes o law.

C: Beth ddigwyddodd yn ystod yr arolygiad o'r rheiddiadur wrth gefn?

A: Rhyddhawyd swigen oerydd annisgwyl ar y pwynt gollwng, er na ddaeth i gysylltiad â siwtiau'r cosmonauts.

C: Sut gwnaeth y cosmonauts sicrhau purdeb yr orsaf ofod ar ôl y llwybr gofod?

A: Cyn dychwelyd i'r orsaf, archwiliodd y cosmonauts eu siwtiau gofod a'u hoffer ar gyfer olion oerydd a'u dileu yn ôl yr angen. Fe wnaethant hefyd sychu eu gêr a mynd trwy brosesau hidlo ychwanegol i ddileu unrhyw halogion a oedd yn weddill.

C: Sawl llwybr gofod y mae'r cosmonaut Oleg Kononenko a'r cosmonaut Nikolai Chub wedi'u cwblhau?

A: Mae Kononenko wedi cwblhau chwe llwybr gofod, a dyma oedd llwybr gofod cyntaf Chub.