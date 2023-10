Ydy Roosters yn Adnabod Eu Hunain mewn Drych? Astudiaeth Newydd yn Taflu Goleuni

By

Mae astudiaeth arloesol a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Brifysgolion Bonn a Bochum, ac Ysgol Feddygol MSH Hamburg, yn herio'r ddealltwriaeth gonfensiynol o ddeallusrwydd adar. Nod yr astudiaeth oedd ymchwilio i hunanymwybyddiaeth mewn cywion ieir, gan ganolbwyntio'n benodol ar glwydo a'u gallu i adnabod eu hunain mewn drych.

Yn draddodiadol, defnyddiwyd y “Prawf Marcio” i asesu hunan-adnabod mewn anifeiliaid. Fodd bynnag, mae'r prawf hwn wedi esgor ar ganlyniadau anghyson, gan arwain ymchwilwyr i geisio dull mwy ecolegol berthnasol. Penderfynodd Sonja Hillemacher a Dr. Inga Tiemann, mewn cydweithrediad â'r Athro Dr. Dr. hc Onur Güntürkün, archwilio ymddygiad naturiol ceiliogod i ddylunio prawf mwy addas.

Trwy drosoli'r ffaith bod ceiliogod yn cyhoeddi galwadau larwm i rybuddio eu ffrindiau am ysglyfaethwyr posibl, dyfeisiodd yr ymchwilwyr arbrawf arloesol. Fe wnaethant greu amgylchedd rheoledig lle gallai ceiliogod weld ei gilydd yn weledol wrth gael eu gwahanu gan grid. Pan gyflwynwyd bygythiad ysglyfaethwr efelychiedig, roedd y ceiliog yn allyrru nifer sylweddol uwch o alwadau larwm o gymharu â phan oeddent ar eu pen eu hunain.

Gan adeiladu ar y canfyddiadau hyn, cyflwynodd yr ymchwilwyr ddrych i'r amgylchedd prawf i archwilio a fyddai ceiliogod yn ymateb gyda galwadau larwm ar ôl gweld eu hadlewyrchiad eu hunain. Yn syndod, roedd y ceiliogod yn gollwng llawer llai o alwadau, gan ddangos nad oeddent yn gweld eu hadlewyrchiadau eu hunain fel aderyn arall.

Mae'r canlyniadau hyn yn herio rhagdybiaethau blaenorol am alluoedd ceiliog i adnabod eu hunain. Mae Sonja Hillemacher yn awgrymu, er y gallai ceiliogod adnabod eu hadlewyrchiadau, efallai y byddant yn dehongli'r endid a adlewyrchir fel un anfygythiol, gan arwain at lai o alwadau larwm.

Mae'r ymchwil hwn yn amlygu pwysigrwydd amodau sy'n berthnasol i'r cyd-destun mewn profion ymddygiad ac yn annog newid mewn persbectif a methodoleg mewn astudiaethau gwybyddiaeth anifeiliaid. Trwy ystyried ymddygiadau ac amgylcheddau naturiol anifeiliaid, gall gwyddonwyr ddarganfod mewnwelediadau newydd i'w deallusrwydd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r "Prawf Marcio"?

Mae’r “Prawf Marc” yn ddull traddodiadol a ddefnyddir i asesu hunan-adnabod mewn anifeiliaid. Mae'n golygu gosod marc lliw ar anifail sydd ond yn weladwy trwy adlewyrchiad drych. Os yw'r anifail yn dangos ymwybyddiaeth o'r marc trwy ryngweithio ag ef trwy'r drych, mae'n awgrymu hunan-adnabod.

C: Beth oedd canfyddiadau'r astudiaeth ar hunanymwybyddiaeth y ceiliog?

Canfu'r astudiaeth fod ceiliogod yn allyrru llawer llai o alwadau larwm pan welsant eu hadlewyrchiad eu hunain mewn drych o gymharu â phan welsant geiliog arall. Mae hyn yn awgrymu y gallai ceiliogod adnabod eu hadlewyrchiadau, er eu bod yn eu gweld fel endidau anfygythiol.

C: Sut mae'r ymchwil hwn yn effeithio ar hawliau a lles anifeiliaid?

Mae'r ymchwil yn pwysleisio pwysigrwydd ystyried ymddygiadau ac amgylcheddau naturiol anifeiliaid mewn profion ymddygiad. Drwy ddeall gwybyddiaeth anifeiliaid a hunanymwybyddiaeth yn well, gallwn eiriol dros well lles a hawliau i rywogaethau amrywiol, yn enwedig mewn sectorau fel ffermio ac ymchwil.