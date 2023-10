Rocky Point: Ton Glasurol ar Draeth y Gogledd

Mae Rocky Point, sydd wedi'i leoli ger Pipe ar Saith Milltir Traeth y Gogledd, yn adnabyddus am fod yn don wych. Wrth i'r gaeaf agosáu, mae syrffwyr yn aros yn eiddgar am ymchwyddiadau cyson. Fodd bynnag, cyn i ni blymio i'r tymor sydd i ddod, gadewch i ni edrych yn agosach ar y chwydd sylweddol cyntaf a darodd Rocky Point yn ddiweddar ar ôl ychydig fisoedd o donnau arafach.

Mae ymchwyddiadau cynnar yn y tymor yn aml yn creu amodau anodd, wedi'u dylanwadu gan wyntoedd cryfion a thywod yn cronni. Er gwaethaf y ffactorau hyn, mae Rocky Point yn parhau i fod yn don eithriadol. Mae ei gyfuniad unigryw o bŵer a siâp yn ei wneud yn ffefryn ymhlith syrffwyr yn yr ardal.

Mae lleoliad Rocky Point ar Draeth y Gogledd, sy'n enwog am gynnal rhai o donnau mwyaf eiconig y byd, yn cyfrannu at ei enw da. Wedi'i amgylchynu gan seibiannau mawreddog fel Pipeline a Backdoor, mae Rocky Point yn dal ei hun fel man dibynadwy a chyffrous i ddal tonnau o safon.

Er bod yr erthygl ffynhonnell yn cynnwys cyswllt fideo i arddangos y chwydd diweddar, byddai gwybodaeth ychwanegol am nodweddion penodol a hanes Rocky Point yn darparu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr.

Diffiniadau:

– Rocky Point: Toriad syrffio wedi'i leoli ger Pipe on the North Shore's Seven Mile Miracle, sy'n adnabyddus am gynhyrchu tonnau gwych.

- Gwyrth Saith Milltir: Darn o arfordir ar Draeth y Gogledd Oahu, Hawaii, sy'n enwog am ei seibiannau syrffio cyson.

– Chwydd: Cyfres o donnau cefnfor mawr a gynhyrchir gan wyntoedd cryfion.

Ffynonellau:

- Ni chyfeiriwyd at unrhyw ffynonellau penodol.