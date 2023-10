SpaceX yn Gwthio am Drwyddedu Lansio Cyflymach

By

Mae SpaceX yn dwysáu ei ymdrechion i gael trwyddedau lansio cyflymach gan y Weinyddiaeth Hedfan Ffederal (FAA). Mae'r cwmni wedi cwblhau'r paratoadau angenrheidiol ar gyfer ail brawf hedfan o'i roced Starship ond mae'n aros am gymeradwyaeth reoleiddiol derfynol. Y dyddiad lansio cynharaf posibl nawr yw hanner cyntaf mis Tachwedd. Mae Virgin Galactic, ar y llaw arall, yn paratoi ar gyfer ei chweched genhadaeth mewn chwe mis, a drefnwyd ar gyfer Tachwedd 2.

Fodd bynnag, mae cwmnïau lansio bach yn wynebu heriau wrth gystadlu â phrisiau isel SpaceX ar gyfer teithiau Falcon 9. Mae swyddogion gweithredol y diwydiant wedi datgan bod safle dominyddol SpaceX yn y farchnad wedi cael effaith sylweddol ar y diwydiant lansio bach, gan ei gwneud hi'n anodd iddynt gystadlu ar bris. Ar hyn o bryd mae SpaceX yn cynnig cyfleoedd lansio rhannu reidiau ar gyfer lloerennau bach mor isel â $5,500 y cilogram. Er bod y prisiau hyn wedi cynyddu o'r $5,000 y cilogram cychwynnol, maent yn dal i fod ymhell islaw'r hyn y mae cerbydau lansio bach pwrpasol yn ei gynnig.

Yn ogystal, mae tri chwmni o'r UD, SpaceX, Blue Origin, a Virgin Galactic, wedi dod at ei gilydd i ofyn am estyniad i'r cyfnod dysgu cyn i reoliadau diogelwch ffederal newydd ar gyfer teithiau hedfan gofod dynol masnachol gael eu gweithredu. Disgwylir i'r moratoriwm 20 mlynedd presennol ar reoliadau ffederal ddod i ben ar Ionawr 1. Mae'r cwmnïau'n credu nad yw'r diwydiant yn ddigon aeddfed eto i fabwysiadu rheoliadau diogelwch newydd, ac maent yn gweithio gyda'r FAA ac asiantaethau eraill y llywodraeth i sefydlu diogelwch newydd fframwaith ar gyfer cludiant gofod.

