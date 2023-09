Adfywio riffiau cwrel gyda Chymorth Robotig

By

Mae newid yn yr hinsawdd yn fygythiad sylweddol i riffiau cwrel yn fyd-eang, gyda thymheredd yn codi ac asideiddio yn achosi cannu cwrel a marwolaeth. Mae ymdrechion adfer cwrel traddodiadol wedi dibynnu ar ddulliau araf a chostus, megis trawsblannu darnau cwrel ar riffiau sydd wedi'u difrodi. Fodd bynnag, mae'r biolegydd morol Taryn Foster o Ynysoedd Abrolhos yng Ngorllewin Awstralia yn profi dull newydd o gyflymu adfywiad creigresi.

Mae Ms Foster wedi datblygu system sy'n golygu impio darnau cwrel yn blygiau bach a'u gosod ar sylfaen wedi'i fowldio o goncrid calchfaen. Mae'r dull hwn yn osgoi blynyddoedd o dwf calcheiddio ac yn caniatáu i gwrel dyfu'n gyflym. Hyd yn hyn, mae'r canlyniadau wedi bod yn addawol, gyda gwahanol rywogaethau o gwrel yn ffynnu yn y cynefin newydd hwn.

Er mwyn cyflymu'r broses ymhellach, mae Ms. Foster wedi partneru â chwmni meddalwedd peirianneg o San Francisco, Autodesk. Mae ymchwilwyr o Autodesk wedi hyfforddi system deallusrwydd artiffisial i reoli robotiaid cydweithredol, neu gobotiaid, sy'n gweithio ochr yn ochr â bodau dynol. Gall y breichiau robotig hyn impio neu ludo darnau cwrel ar y plygiau hadau a'u gosod yn y gwaelod. Mae'r robotiaid yn fedrus wrth drin yr amrywiadau mewn siapiau cwrel a chydnabod sut i'w trin.

Fodd bynnag, mae heriau wrth symud y dechnoleg hon allan o'r labordy ac i'r byd go iawn. Mae angen trin cwrel gwlyb, byw yn ofalus, a rhaid rhoi sylw i effaith cyrydol dŵr halen ar electroneg. Yn ogystal, mae cost uchel technoleg o'r fath yn ystyriaeth. Er mwyn helpu i ariannu'r prosiect, mae cwmni newydd Ms Foster, Coralmaker, yn bwriadu rhoi credydau bioamrywiaeth sy'n gweithredu'n debyg i gredydau carbon, gyda'r diwydiant twristiaeth yn gwsmer posibl.

Mae mentrau eraill i adfer riffiau cwrel yn cynnwys hadu cwrel, lle mae larfa cwrel yn cael eu tyfu mewn labordy cyn eu hau ar riffiau diraddiedig. Mae gwyddonwyr hefyd yn archwilio bridio “uwch gwrel” mwy gwrthiannol ac yn ystyried syniadau radical, megis cymylau geo-beirianyddol i amddiffyn cwrel rhag gwres gormodol. Yn ogystal, mae ymchwilwyr yn defnyddio sain i asesu iechyd riffiau a denu pysgod, gydag uchelseinyddion tanddwr yn chwarae synau iach i gynorthwyo gydag ailgyflenwi riffiau.

Er nad oes un ateb sy’n addas i bawb i’r broblem gymhleth o adfer riffiau cwrel, mae’r dulliau arloesol hyn yn cynnig gobaith am oroesiad ac adfywiad yr ecosystemau pwysig hyn.

