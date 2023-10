Gallai Toddi Llen Iâ'r Ynys Las Ychwanegu Dros Fetr at Gynnydd yn Lefelau'r Môr

Mae astudiaeth newydd wedi canfod y gallai torri terfynau cynhesu byd-eang arwain at len ​​iâ yr Ynys Las ychwanegu mwy na metr at godiad yn lefel y môr. Mae toddi’r llen iâ wedi cyfrannu dros 20% at y cynnydd a welwyd yn lefel y môr ers 2002, gan greu bygythiad sylweddol i gymunedau arfordirol ac ynysoedd. Defnyddiodd ymchwilwyr ddau fodel i asesu sut y byddai'r llen iâ yn ymateb i gynnydd mewn tymheredd yn y dyfodol, ac awgrymodd y canlyniadau y gallai colledion llenni iâ gael eu sbarduno pe bai tymheredd cyfartalog byd-eang yn uwch nag ystod o 1.7C-2.3C uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol. Gallai hyn arwain at doddi’r llen iâ bron yn gyfan gwbl dros gannoedd neu filoedd o flynyddoedd, gan arwain at gynnydd posibl o saith metr yn lefelau’r môr. Fodd bynnag, pe bai'r tymheredd yn cael ei symud yn ôl i derfyn 1.5C Cytundeb Paris yn ddigon cyflym trwy leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a gweithredu technolegau dal a storio carbon, gellid osgoi'r effeithiau gwaethaf. Mae’r astudiaeth yn amlygu’r angen i wrthdroi’r duedd gynhesu bresennol o fewn yr ychydig ganrifoedd nesaf er mwyn atal difrod na ellir ei wrthdroi.

Darganfu'r ymchwilwyr hefyd fod llen iâ'r Ynys Las yn fwy ymwrthol i gynhesu tymor byr nag a gredwyd yn flaenorol. Fodd bynnag, pwysleisiwyd ganddynt y byddai dychwelyd tymheredd i drothwy diogel ar gyfer y llen iâ yn llawer mwy heriol na chynnal tymereddau o dan y trothwy hwnnw yn y lle cyntaf. Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn tanlinellu'r brys i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd trwy ymdrechion byd-eang i leihau allyriadau a gweithio tuag at atebion cynaliadwy.

Mae'r ymchwil yn rhoi mewnwelediadau pwysig i ganlyniadau posibl cynhesu byd-eang ar haenau iâ yn toddi a lefelau'r môr yn codi. Mae’n galw am weithredu ar unwaith i liniaru’r newid yn yr hinsawdd er mwyn amddiffyn cymunedau ac ecosystemau sy’n agored i niwed rhag llifogydd a dadleoli cynyddol. Bydd trafodaethau’r Cenhedloedd Unedig sydd ar ddod ar newid hinsawdd yn Dubai yn hollbwysig wrth lunio polisïau ac ymrwymiadau rhyngwladol tuag at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac addasu i effeithiau newid hinsawdd.

