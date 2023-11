Sbardunau Difodiant Deinosoriaid a'r Effaith ar Atmosffer y Ddaear

By

Newidiodd digwyddiad trychinebus a ddigwyddodd 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl hanes y Ddaear am byth. Bu asteroid mewn gwrthdrawiad â Phenrhyn Yucatan, gan arwain at ddinistr byd-eang a difodiant tua 75% o'r holl rywogaethau, gan gynnwys y deinosoriaid nerthol. Er bod yr effeithiau uniongyrchol yn amlwg - tanau gwyllt, daeargrynfeydd, tonnau sioc, a tswnamis - chwaraeodd yr effaith hirdymor ar atmosffer y blaned ran hanfodol yn y digwyddiad difodiant.

Yn y blynyddoedd yn dilyn yr effaith asteroid, daeth trychineb hinsawdd i'r amlwg wrth i lwch a malurion o'r effaith gymylu'r awyr. Arweiniodd hyn at ostyngiad sylweddol yn y tymheredd, a darfu ymhellach ar ecosystemau a gwneud goroesiad yn heriol i lawer o rywogaethau. Gallai'r tywyllwch a achoswyd gan y malurion fod wedi effeithio'n ddifrifol ar ffotosynthesis, gan amharu ar y gadwyn fwyd ac arwain at gwymp rhywogaethau amrywiol.

Credir bod effaith Penrhyn Yucatan wedi achosi effeithiau hirhoedlog ar atmosffer y Ddaear. Roedd y swm aruthrol o lwch a malurion a daflwyd i'r aer yn rhwystr, gan atal golau'r haul rhag cyrraedd yr wyneb. Amharodd y ffenomen hon ar y system hinsawdd fyd-eang, gan arwain at gyfnodau hir o oeri a thywyllwch.

Mae gwyddonwyr yn damcaniaethu bod y tywyllwch hir a thymheredd oer wedi sbarduno dirywiad mewn bywyd planhigion, a oedd yn ei dro wedi effeithio ar rywogaethau llysysol, gan amharu ar y we fwyd gyfan. Yn ogystal, gall diffyg golau'r haul a'r gostyngiad dilynol mewn tymheredd fod wedi effeithio'n uniongyrchol ar allu rhai organebau i oroesi ac atgenhedlu.

Mae deall effaith asteroidau ar atmosffer y Ddaear yn hanfodol i ragweld a lliniaru bygythiadau posibl yn y dyfodol. Er bod effeithiau asteroid yn brin, mae ganddynt y potensial i achosi difrod byd-eang sylweddol. Mae gwyddonwyr ac asiantaethau gofod yn gweithio'n barhaus i ddatblygu strategaethau a thechnolegau a allai helpu i ganfod a dargyfeirio asteroidau a allai fod yn beryglus yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth achosodd difodiant deinosoriaid?



A: Achoswyd difodiant deinosoriaid yn bennaf gan effaith asteroid a ddigwyddodd 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl, gan arwain at drychineb byd-eang.

C: Sut effeithiodd yr effaith asteroid ar atmosffer y Ddaear?



A: Roedd yr effaith asteroid yn gyrru llawer iawn o lwch a malurion i'r atmosffer, gan achosi trychineb hinsoddol. Fe wnaeth y tywyllwch a'r gostyngiad mewn tymheredd a ddeilliodd o hynny darfu ar ecosystemau a sbarduno difodiant llawer o rywogaethau.

C: Beth oedd effeithiau uniongyrchol yr effaith asteroid?



A: Roedd effeithiau uniongyrchol yr effaith asteroid yn cynnwys tanau gwyllt, daeargrynfeydd, tonnau sioc, a tswnami. Cafodd y rhain effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd ac ecosystemau.