Mae Ymchwilwyr yn Mesur Maes Magnetig mewn Eclipse Cyfrwng Corryn Pulsar PSR J2051-0827

Mae ymchwilwyr o Arsyllfa Seryddol Xinjiang (XAO) o'r Academi Gwyddorau Tsieineaidd wedi gwneud darganfyddiad sylweddol ynghylch maes magnetig pylsar pry cop o'r enw PSR J2051-0827. Math o system ddeuaidd pwlsar milieiliad yw pwlsariaid heglog a nodweddir gan gymdeithion màs isel mewn orbitau cyfnod byr. Yn y systemau hyn, gall y gwynt pwlsar dwys a'r allyriadau electromagnetig erydu ac o bosibl ddinistrio'r seren gydymaith.

Er mwyn ymchwilio i briodweddau magnetig PSR J2051-0827, defnyddiodd yr ymchwilwyr Delesgop radio Spherical Aperture Pum-Cant-metr (FAST). Canolbwyntiwyd yn benodol ar astudio nodweddion polareiddio'r pwls a phresenoldeb maes magnetig o fewn ei gyfrwng eclips. Cyhoeddwyd canfyddiadau eu hastudiaeth yn The Astrophysical Journal ar Fedi 14.

Yn ystod eclips y pwlsar, gwelodd yr ymchwilwyr ostyngiad cyson yn y mesur cylchdro (RM). Roedd y newid hwn mewn RM yn amrywio o 60 i -28.7 rad m-2, gan ddangos bodolaeth maes magnetig sylweddol o fewn y cyfrwng eclips. Yn seiliedig ar yr amrywiad hwn mewn RM, amcangyfrifwyd mai cryfder maes magnetig llinell olwg oedd 0.1 G.

Canfu'r ymchwilwyr hefyd ffenomen o'r enw gwrthdroad RM, y gellir ei briodoli i newidiadau yn y cryfder maes magnetig ar hyd y llinell olwg a achosir gan y mudiant orbitol deuaidd. Mae'r gwrthdroad RM hwn yn cefnogi'r syniad bod amgylchedd uniongyrchol y pwls yn gymhleth ac wedi'i fagneteiddio. Yn ogystal, mae'r astudiaeth yn awgrymu bod amgylcheddau pylsariaid pry cop yn debyg i'r rhai sy'n gysylltiedig â ffrwydradau radio cyflym (FRBs).

Mae canfyddiadau'r ymchwil hwn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o ddeinameg a phriodweddau codlysiau'r pry cop ac yn cynnig cipolwg ar y mecanweithiau sy'n gyfrifol am yr eclipsau a welir yn y systemau hyn. Mae'r astudiaeth yn darparu gwybodaeth werthfawr am yr amodau maes magnetig yng nghyffiniau PSR J2051-0827 ac yn agor llwybrau newydd ar gyfer ymchwiliadau pellach ym maes seryddiaeth pwlsar.

