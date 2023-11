Mae gwyddonwyr yn Datod Dirgelwch Perthynas Unigryw Ffrwythau-Plu yn y Seychelles

By

Yn ddiweddar, mae tîm o ymchwilwyr o Brifysgol California, Glan-yr-afon wedi darganfod yr esboniad hynod ddiddorol y tu ôl i'r atyniad unigryw rhwng y pryf Drosophila sechellia a'r ffrwythau y mae'n bwydo arnynt yn y Seychelles. Y pryf D. sechellia yw'r unig rywogaeth sy'n dangos ffafriaeth at y ffrwythau noni, sy'n tyfu'n gyfan gwbl yn y grŵp hwn o ynysoedd yng Nghefnfor India.

Yn wahanol i rywogaethau eraill Drosophila, mae'r pryf D. sechellia wedi addasu i oroesi ar ffrwythau noni (Morinda citrifolia), sy'n cynnwys asidau brasterog sy'n wenwynig i bryfed eraill. Mae'r Athro Anupama Dahanukar, prif wyddonydd yr astudiaeth, yn esbonio bod dau newid mawr wedi digwydd yn D. sechellia sy'n ei alluogi i oddef y tocsinau asid brasterog a datblygu hoffter ymddygiadol ar gyfer y ffrwythau.

Er mwyn deall sut mae'r hoffter unigryw hwn wedi esblygu, cymharodd yr ymchwilwyr D. sechellia â dwy rywogaeth pryfed arall, D. melanogaster a D. simulans, sy'n gyffredinolwyr ac yn osgoi bwydo ar asidau brasterog noni. Datgelodd yr astudiaeth fod yr asidau brasterog noni yn actifadu niwronau blas chwerw yn y pryfed tra'n atal eu niwronau blas melys, gan arwain at ffafriaeth at chwerwder a gostyngiad mewn melyster.

Dangosodd dadansoddiad pellach fod y niwronau synhwyro chwerw, sy'n gyfrifol am signalau negyddol, yn llai sensitif i rai asidau brasterog yn D. sechellia, gan wanhau'r signal negyddol a chaniatáu i'r pryfyn ffafrio noni fruit. Yn ogystal, canfuwyd bod yr asidau brasterog yn atal signalau positif trwy atal yr ymateb siwgr, er bod yr ataliad hwn yn wannach yn D. sechellia.

Trwy ddewis bwydo ar ffrwythau noni a dodwy wyau arno, mae D. sechellia yn ennill mantais esblygiadol dros bryfed eraill sy'n osgoi'r ffrwythau. Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon nid yn unig yn taflu goleuni ar swyddogaeth synhwyraidd blas pryfed ond hefyd yn agor posibiliadau ar gyfer deall sut mae pryfed yn addasu i wahanol blanhigion lletyol ac yn datblygu goddefgarwch i docsinau.

Er mwyn ymestyn eu hymchwil, mae gan y gwyddonwyr ddiddordeb mewn cynnal dadansoddiadau ymateb blas tebyg ar rywogaethau eraill Drosophila. Gallai'r dull cymharol hwn roi mewnwelediad gwerthfawr i'r dilyniant o ddigwyddiadau sy'n arwain at esblygiad ymddygiadol a sut mae amrywiad mewn blas yn effeithio ar ddewisiadau dietegol mewn organebau.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pam mai Drosophila sechellia yw'r unig rywogaeth o bryf sy'n cael ei denu at y ffrwythau noni yn y Seychelles?

A: Mae D. sechellia wedi datblygu newidiadau ffisiolegol sy'n caniatáu iddo oddef y tocsinau asid brasterog sy'n bresennol yn y ffrwythau noni, gan roi ffafriaeth iddo am y ffrwyth penodol hwn.

C: Pa newidiadau sydd wedi digwydd yn D. sechellia sy'n ei alluogi i oddef y tocsinau?

A: Mae'r niwronau blas chwerw yn D. sechellia yn llai sensitif i asidau brasterog penodol, gan wanhau'r signal negyddol sy'n gysylltiedig â chwerwder. Yn ogystal, mae'r asidau brasterog mewn ffrwythau noni yn atal yr ymateb blas melys mewn pryfed, er bod yr ataliad hwn yn wannach yn D. sechellia.

C: Sut mae'r ffafriaeth hon ar gyfer noni fruit o fudd i D. sechellia?

A: Trwy ddewis bwyta a dodwy wyau ar noni ffrwythau, mae D. sechellia yn ennill mantais esblygiadol dros bryfed eraill sy'n osgoi'r ffrwythau gwenwynig.

C: Sut y gellir cymhwyso'r ymchwil hwn i reoli plâu amaethyddol?

A: Gallai deall y newidiadau genetig sy'n galluogi pryfed i addasu i blanhigion cynhaliol a goddef tocsinau fod yn ddefnyddiol wrth ddatblygu strategaethau i reoli plâu amaethyddol. Mae'r model D. sechellia/noni yn cynnig arfau genetig addawol ar gyfer ymchwilio i'r mecanweithiau hyn.