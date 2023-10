Mae gwyddonwyr yn Mapio System Weledol Gynnar o Wasp Parasitig Bach

By

Mae niwrowyddonwyr yn Sefydliad Flatiron yn Ninas Efrog Newydd wedi llwyddo i fapio system weledol gynnar cacwn parasitig microsgopig. Gan ddefnyddio technegau delweddu uwch, ail-greodd yr ymchwilwyr y system gyfan - o lygaid y gwenyn meirch i'r niwronau yn ei ymennydd - ar y lefel synaptig, gan ei gwneud y tro cyntaf i system o'r fath gael ei hail-greu'n llawn o un sbesimen.

Er gwaethaf ei faint bach, mae'r gwenyn meirch yn arddangos ymddygiadau cymhleth megis hedfan, gan amlygu cymhlethdod rhyfeddol ei ymennydd bach. Roedd y niwrowyddonwyr a gymerodd ran yn yr astudiaeth wedi'u syfrdanu gan lefel y cymhlethdod a oedd yn bresennol mewn ymennydd mor fach. Canfuwyd bod ymennydd y gwenyn meirch yn debyg i ymennydd mwy ond yn symlach ac yn llai.

Mae'r ymchwilwyr yn credu y gall astudio ymennydd pryfed roi mewnwelediad gwerthfawr i weithrediad ymennydd mwy, gan gynnwys yr ymennydd dynol. Trwy ddeall yr egwyddorion y tu ôl i gylchedau niwronaidd mewn pryfed, gall gwyddonwyr gymhwyso'r wybodaeth hon i hyrwyddo offer deallusrwydd artiffisial. Mae galluoedd yr ymennydd dynol yn rhagori ar alluoedd deallusrwydd artiffisial, a thrwy ddatgelu “saws cyfrinachol” bioleg, mae ymchwilwyr yn gobeithio adeiladu AI gwell.

Bu'r tîm yn Sefydliad Flatiron yn cydweithio ag ymchwilwyr o Gampws Ymchwil Janelia Sefydliad Meddygol Howard Hughes a Phrifysgol Talaith Moscow ar gyfer yr astudiaeth hon. Dewisasant y gwenyn meirch parasitig Megaphragma viggianii fel testun eu hymchwil oherwydd ei faint microsgopig a’i allu i hedfan a lleoli wyau thrips, pryfyn y mae’n dodwy ei wyau ei hun arno.

Roedd mapio system weledol gynnar y gwenyn meirch yn her sylweddol i’r ymchwilwyr, a ddefnyddiodd drawstiau ïon a microsgopau electronau i greu map manwl. Roedd dulliau blaenorol yn cynnwys defnyddio sbesimenau lluosog, a arweiniodd at amrywiadau rhwng mapiau unigol. Mae'r datblygiad arloesol hwn yn caniatáu dealltwriaeth gynhwysfawr o sut mae gwahanol rannau o lygad gwenyn meirch yn cyfrannu at ei olwg.

Yn y dyfodol, mae'r ymchwilwyr yn bwriadu ehangu eu hymdrechion mapio i ymennydd llawn y gwenyn meirch. Maent yn credu, trwy astudio'r ymennydd mwyaf sylfaenol yn y deyrnas anifeiliaid, y gallant nodi'r rheolau a'r mecanweithiau sy'n llywodraethu ymddygiadau cymhleth, gan gynnig mewnwelediad i weithrediad yr ymennydd ac o bosibl gwella technoleg AI.

