Astudiaeth Newydd yn Datgelu Tyllau Duon Anferth Yfed Bwyd yn Gyflymach Na'r Disgwyliad

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Brifysgol Gogledd-orllewinol wedi herio rhagdybiaethau blaenorol am arferion bwyta tyllau duon enfawr. Er y credwyd yn flaenorol bod tyllau du yn bwyta eu bwyd yn araf, mae efelychiadau newydd yn dangos eu bod mewn gwirionedd yn ei fwyta'n llawer cyflymach.

Defnyddiodd yr astudiaeth, a gyhoeddir yn fuan yn The Astrophysical Journal, efelychiadau 3D cydraniad uchel i ymchwilio i ymddygiad tyllau du troelli. Canfu ymchwilwyr fod y tyllau du hyn yn troi'r gofod-amser cyfagos, gan achosi i'r nwy yn y ddisg ailgronni gael ei rwygo'n ddarnau. Mae hyn yn arwain at ffurfio is-ddisgiau mewnol ac allanol, gyda'r twll du yn bwyta'r cylch mewnol yn gyntaf ac yna'n cael ei ail-lenwi gan falurion o'r is-ddisg allanol.

Yn groes i ddamcaniaethau blaenorol a oedd yn awgrymu bod y broses hon yn cymryd cannoedd o flynyddoedd, dangosodd yr efelychiadau ei bod yn digwydd mewn ychydig fisoedd. Mae gan y canfyddiad hwn oblygiadau pwysig ar gyfer deall ymddygiad cwasars, sef rhai o'r gwrthrychau disgleiriaf yn awyr y nos. Mae'n hysbys bod Quasars yn fflachio'n sydyn ac yna'n diflannu heb esboniad, ac mae'r astudiaeth newydd yn rhoi esboniad posibl am yr ymddygiad syfrdanol hwn.

Esboniodd yr ymchwilydd arweiniol, Nick Kaaz o Brifysgol Northwestern, na all theori disg ailgronni clasurol gyfrif am yr amrywiadau cyflym a welwyd mewn cwasars. Fodd bynnag, mae'r efelychiadau a gynhaliwyd yn yr astudiaeth hon yn awgrymu y gallai dinistrio ac ailgyflenwi rhanbarthau mewnol y ddisg esbonio'r amrywiadau hyn.

Y mewnwelediad allweddol o'r astudiaeth yw bod rhagdybiaethau blaenorol ynghylch aliniad y ddisg ailgronni â chylchdro'r twll du wedi'u camgymryd. Datgelodd yr efelychiadau fod y rhanbarth o amgylch y twll du yn llawer mwy cythryblus nag a feddyliwyd yn flaenorol. Ystyriwyd deinameg nwy, meysydd magnetig, a pherthnasedd cyffredinol tyllau du yn yr efelychiadau, gan ddarparu model mwy cywir o'u hymddygiad.

Mae'r broses rwygo a bwydo yn digwydd mewn rhanbarth lle mae troelli gofod-amser y twll du yn cystadlu â ffrithiant a phwysau o fewn y ddisg. Mae hyn yn arwain at y disgiau mewnol ac allanol yn gwrthdaro, gan arwain at y disg mewnol yn cael ei ddifa gan y twll du. Yna mae disgyrchiant y twll du yn tynnu nwy o'r rhanbarth allanol i ail-lenwi'r rhanbarth mewnol, gan gwblhau'r cylchred.

Mae'r astudiaeth hon nid yn unig yn taflu goleuni ar arferion bwyta tyllau duon anferth ond hefyd yn rhoi cipolwg ar ymddygiad cwasars. Gydag ymchwil bellach, efallai y bydd gwyddonwyr yn gallu deall yn well y mecanweithiau sy'n gyfrifol am yr amrywiadau dramatig a welwyd yn y ffenomenau cosmig hyn.

Ffynonellau:

– Y Cyfnodolyn Astroffisegol (i’w gyhoeddi)

- Prifysgol Gogledd-orllewinol