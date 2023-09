Gall Pyllau o Wneuthuriad Dynol fod yn Allyrwyr Net Nwyon Tŷ Gwydr, Darganfod Astudiaethau

By

Mae ymchwil newydd a gynhaliwyd gan Brifysgol Cornell yn datgelu bod pyllau dynol yn cael effaith sylweddol ar allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae dwy astudiaeth gysylltiedig a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Cornell yn dechrau meintioli effeithiau pyllau dynol a naturiol ar y gyllideb nwyon tŷ gwydr byd-eang, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i bwnc nad yw'n cael ei ddeall yn dda.

Canfu'r astudiaethau, pan fydd allyriadau a storio carbon pyllau dynol yn cael eu hadio i fyny, gall y pyllau fod yn allyrwyr net nwyon tŷ gwydr. Mae amcangyfrifon blaenorol yn awgrymu y gall pyllau, a ddiffinnir fel cyrff o ddŵr 5 hectar neu lai, gyfrannu 5% o allyriadau methan byd-eang. Fodd bynnag, heb fesuriadau cywir ar draws llawer o byllau, gallai'r ganran hon amrywio o hanner i ddwywaith y swm amcangyfrifedig. Yn ogystal, mae amcangyfrifon cyfyngedig o gyfraddau claddu carbon mewn pyllau.

Roedd un astudiaeth a gynhaliwyd gan yr ymchwilwyr yn canolbwyntio ar faint o garbon a atafaelwyd mewn 22 o byllau a ddewiswyd yn benodol. Archwiliodd yr ymchwilwyr weithgareddau rheoli'r gorffennol a mesur trwch gwaddod a chynnwys carbon yn y pyllau. Canfuwyd bod cyfraddau claddu carbon yn y pyllau yn cael eu dylanwadu gan ffactorau megis planhigion dyfrol, pysgod, a lefelau maetholion. Datgelodd yr astudiaeth hefyd fod pyllau naturiol a phyllau dynol yn fyd-eang yn atafaelu swm sylweddol o garbon, gan ddangos bod dal a storio carbon mewn pyllau yn cael ei danamcangyfrif.

Archwiliodd yr ail astudiaeth allyriadau tymhorol nwyon tŷ gwydr o Byllau Arbrofol Cornell penodol. Methan, nwy tŷ gwydr cryf, oedd yn cyfrif am y rhan fwyaf o'r nwyon a allyrrir. Amlygodd yr astudiaeth hefyd bwysigrwydd samplu aml i roi cyfrif cywir am allyriadau nwyon tŷ gwydr o byllau.

Yn gyffredinol, mae'r astudiaethau hyn yn awgrymu bod pyllau'n chwarae rhan mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr a storio carbon. Er y gall pyllau fod yn allyrwyr net nwyon tŷ gwydr ar hyn o bryd oherwydd rhyddhau methan, mae potensial iddynt ddod yn sinciau net trwy leihau allyriadau methan. Mae'r canfyddiadau hefyd yn cynnig defnyddio swigod neu gylchredwyr tanddwr i leihau allyriadau methan mewn pyllau.

Mae ymchwil a dealltwriaeth bellach o rôl pyllau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn hanfodol ar gyfer modelu hinsawdd a rhagfynegiadau cywir.

