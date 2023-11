Mae Darganfod Jörmungandr walhallaensis yn Datgloi Cyfrinachau Madfall Morol Hynafol

By

Mae darganfyddiad arloesol yng Ngogledd Dakota wedi taflu goleuni ar esblygiad madfallod y môr hynafol ac wedi darparu mewnwelediad gwerthfawr i hanes daearegol Gogledd America Cretasaidd hwyr. Wedi'i adnabod a'i enwi'n ddiweddar Jörmungandr walhallaensis, mae'r rhywogaeth newydd hon o fosasaur, madfall ddyfrol gigysol fawr, yn gweithredu fel cyswllt trosiannol rhwng dau fossaurs adnabyddus. Mae'r olion ffosil, a ddarganfuwyd ger Walhalla, Gogledd Dakota, wedi datgelu manylion diddorol am addasiadau dyfrol a llinach y mosasaurs.

Crwydrodd Jörmungandr walhalllaensis, sy'n mesur anferth o 24 troedfedd o hyd, y cefnforoedd tua 80 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r rhywogaeth hon yn arddangos nodweddion sy'n pontio'r bwlch rhwng mosasaurs mwy cyntefig ac uwch. Mae gwyddonwyr wedi gwneud cymariaethau, gan gymharu ymddangosiad Jörmungandr i ddraig Komodo gyda fflipwyr, gan bwysleisio ei nodweddion unigryw.

Darganfuwyd y mosasaur cyntaf dros ddwy ganrif yn ôl, yn rhagddyddio'r gair "deinosor." Fodd bynnag, erys nifer o gwestiynau ynghylch madfallod y môr hynafol hyn heb eu hateb. Un agwedd hynod ddiddorol yw esblygiad fflipwyr a'r newid i ffordd o fyw llawn dyfrol. Mae ymchwilwyr yn dyfalu bod hyn wedi digwydd o leiaf dair gwaith, mwy o bosibl. Mae cwestiwn arall yn ymwneud â'u perthynas â monitro madfallod a nadroedd. Mae datrys y cysylltiadau esblygiadol rhwng gwahanol grwpiau o fossaurs yn bos parhaus, ac mae adnabod Jörmungandr walhallaensis yn cyfrannu darn gwerthfawr arall at y darlun gwyddonol ehangach.

Darganfuwyd olion ffosiledig y rhywogaeth mosasaur newydd hon yn 2015 yn ystod cloddiad yng ngogledd-ddwyrain Gogledd Dakota. Roedd y darganfyddiad yn cynnwys penglog bron yn gyflawn, genau, asgwrn cefn ceg y groth, a sawl fertebra. Datgelodd dadansoddiad manwl a sganio arwyneb mosaig o nodweddion tebyg i Clidastes, mosasaur llai a mwy cyntefig, a Mosasaurus, creadur anferth a gyrhaeddodd bron i 50 troedfedd ac a oedd yn cyd-fyw â Tyrannosaurus rex. Mae amcangyfrifon yn awgrymu bod Jörmungandr walhallensis wedi cyrraedd hyd o tua 24 troedfedd. Yn ogystal â fflipwyr a chynffon tebyg i siarc, roedd ganddo “aeliau blin” nodedig a achoswyd gan gefnen esgyrnog ar ei benglog a chynffon ychydig yn fyrrach o'i gymharu â'i gorff.

Mae darganfyddiad Jörmungandr walhallaensis yn darparu mewnwelediadau esblygiadol hanfodol ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r amserlen ddaearegol y bu'r creaduriaid hyn ynddi. Mae Clint Boyd, cyd-awdur a chynrychiolydd o Arolwg Daearegol Gogledd Dakota, yn esbonio bod ehangu ein gwybodaeth am y llinell amser ddaearyddol ac amseryddol yn gwella ein dealltwriaeth o’r ymlusgiaid morol hynod hyn.

Gyda phob darganfyddiad newydd, rydym gam yn nes at ddeall ffurfiau a pherthynas amrywiol mosasaurs. Mae gan Jörmungandr walhallaensis le arbennig yn y naratif hwn, gan ddatgloi cyfrinachau sydd wedi’u cuddio o fewn dyfnderoedd cefnfor hynafol a thanio chwilfrydedd gwyddonol.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Jörmungandr walhallensis?

Mae Jörmungandr walhallaensis yn rhywogaeth o fosasaur a ddarganfuwyd yn ddiweddar, madfall ddŵr fawr a oedd yn byw 80 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod y cyfnod Cretasaidd hwyr. Mae'n gweithredu fel cyswllt trosiannol rhwng dwy rywogaeth fosasaur adnabyddus ac yn darparu mewnwelediad beirniadol i'w hanes esblygiadol.

Ble cafwyd hyd i Jörmungandr walhalllaensis?

Darganfuwyd olion ffosil Jörmungandr walhalllaensis ger Walhalla, Gogledd Dakota.

Beth yw rhai o nodweddion unigryw Jörmungandr walhallaensis?

Roedd Jörmungandr walhalllaensis yn mesur tua 24 troedfedd o hyd ac yn arddangos nodweddion sy'n atgoffa rhywun o fossaurs cyntefig ac uwch. Roedd y rhain yn cynnwys fflipwyr, cynffon tebyg i siarc, “aeliau blin,” nodedig a chynffon ychydig yn fyrrach o'i gymharu â'i gorff.

Sut mae darganfyddiad Jörmungandr walhallaensis yn cyfrannu at wybodaeth wyddonol?

Trwy astudio Jörmungandr walhallaensis, mae gwyddonwyr yn cael cipolwg ar esblygiad, addasiadau a llinach mosasaurs. Mae'r canfyddiadau'n helpu i lunio'r berthynas gymhleth rhwng gwahanol grwpiau o fossaurs a dyfnhau ein dealltwriaeth o hanes daearegol Gogledd America Cretasaidd hwyr.

Pa gwestiynau eraill sydd ar ôl am fossaurs?

Er gwaethaf cynnydd sylweddol, mae llawer o gwestiynau am fossaurs heb eu hateb. Mae ymchwilwyr yn dal i archwilio sut yr esblygodd mosasaurs flippers a thrawsnewid i ffordd o fyw hollol ddyfrol. Maent hefyd yn ymchwilio i berthynas y mosasaurs i fonitro madfallod a nadroedd ac yn ceisio deall y rhyng-gysylltiadau rhwng gwahanol rywogaethau mosasaur.