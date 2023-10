Yr Orsaf Ofod Ryngwladol: Taith Fawr Dros Tasmania

Pasiodd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) dros Tasmania yn syfrdanol, gan adael i'r gwylwyr syfrdanu'r olygfa. Roedd yr ISS, a oedd yn cylchdroi'r Ddaear ar uchder o dros 400 cilometr, yn gorchuddio'r awyr uwchben gogledd-orllewin Tasmania tua 4:07pm ar brynhawn Gwener clir. Mewn dim ond un munud, fe lithrodd dros y Llyn Mawr a Hobart, gan ddal bron y wladwriaeth gyfan yn ei ffilm.

Mae'r ISS yn cwblhau orbit o amgylch y Ddaear bob 90 munud, gan ddilyn llwybr cylchol bron yn berffaith. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd cyfnodol i wylwyr weld ei basio mawreddog dros wahanol rannau o'r byd. I'r rhai yn Tasmania, bydd yr ISS yn weladwy eto nos Wener am 8:58pm am tua 5 munud, ac yn ddiweddarach am 10:34pm am 1 munud, yn amodol ar welededd a gorchudd cwmwl. Mae cyfleoedd gwylio ychwanegol yn cynnwys dydd Sadwrn am 9:46pm, dydd Sul am 8:58pm a 10:36pm, a dydd Llun tua 9:47pm.

Er bod yr erthygl wreiddiol yn rhannu dyfyniadau gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn dal y profiad, mae'r erthygl hon yn cymryd agwedd wahanol trwy ddarparu brawddeg ddisgrifiadol o'r ffilm a ddaliwyd. Yn anffodus, nid yw'r ffilm benodol a grybwyllwyd yn yr erthygl wreiddiol ar gael yma, ond byddwch yn dawel eich meddwl, mae gweld yr ISS yn mynd dros Tasmania yn wirioneddol syfrdanol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r Orsaf Ofod Ryngwladol?

A: Mae'r Orsaf Ofod Ryngwladol yn orsaf ofod gyfanheddol sy'n gwasanaethu fel prosiect cydweithredol rhyngwladol sy'n cynnwys asiantaethau gofod o wahanol wledydd, gan gynnwys NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, a CSA.

C: Pa mor aml mae'r ISS yn cylchdroi'r Ddaear?

A: Mae'r ISS yn cwblhau orbit o amgylch y Ddaear bob 90