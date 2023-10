Canllawiau Newydd ar gyfer Defnyddio Cwcis: Cydbwyso Profiad Defnyddwyr a Phreifatrwydd

By

Yn oes y profiadau pori personol a hysbysebu wedi'i dargedu, mae'r defnydd o gwcis wedi dod yn fwyfwy cyffredin ar y rhyngrwyd. Fodd bynnag, mae sicrhau cydbwysedd rhwng gwella profiad defnyddwyr a diogelu preifatrwydd wedi dod yn bryder mawr i ddefnyddwyr a rheoleiddwyr fel ei gilydd.

Er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon hyn, mae canllawiau newydd wedi'u cyflwyno sy'n anelu at ddarparu rheolau cliriach ar gyfer defnyddio cwcis. Y ffaith ganolog sy'n sail i'r canllawiau hyn yw bod yn rhaid i storfa dechnegol neu fynediad at gwcis fod â diben cyfreithlon, yn hytrach na chael ei defnyddio at ddibenion olrhain neu hysbysebu yn unig.

Un o'r egwyddorion allweddol a amlinellir yn y canllawiau yw bod storio technegol neu fynediad yn gwbl angenrheidiol pan fydd yn galluogi defnyddio gwasanaeth penodol y mae'r defnyddiwr yn gofyn yn benodol amdano. Mae hyn yn sicrhau bod cwcis yn cael eu defnyddio mewn ffordd sydd o fudd uniongyrchol i brofiad pori'r defnyddiwr.

Yn ogystal, mae'r canllawiau'n pwysleisio y dylai fod pwrpas cyfreithlon i storio cwcis ar gyfer dewisiadau na chais yn benodol amdanynt gan y defnyddiwr. Mae hyn yn helpu i atal casglu data diangen ac yn sicrhau bod defnyddwyr yn cadw rheolaeth dros eu gwybodaeth bersonol.

At hynny, caniateir defnyddio cwcis at ddibenion ystadegol, cyn belled â'u bod yn aros yn ddienw ac nad ydynt yn peryglu preifatrwydd defnyddwyr. Mae hyn yn galluogi perchnogion gwefannau i gasglu mewnwelediad i ymddygiad defnyddwyr heb adnabod unigolion yn uniongyrchol.

Yn olaf, mae'r canllawiau yn annog pobl i beidio â defnyddio cwcis ar gyfer creu proffiliau defnyddwyr neu olrhain defnyddwyr ar draws sawl gwefan at ddibenion marchnata heb ganiatâd ymlaen llaw. Mae hyn yn diogelu preifatrwydd defnyddwyr ac yn sicrhau bod gan unigolion yr hawl i reoli sut y defnyddir eu data at ddibenion hysbysebu.

Trwy gadw at y canllawiau hyn, gall perchnogion gwefannau sicrhau cydbwysedd rhwng darparu gwell profiadau i ddefnyddwyr a pharchu preifatrwydd defnyddwyr. Mae'n hanfodol i fusnesau adolygu eu polisïau cwcis a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r safonau esblygol hyn.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu storio ar ddyfais defnyddiwr pan fydd yn ymweld â gwefan. Maent yn helpu gwefannau i gofio dewisiadau defnyddwyr ac yn galluogi profiadau pori personol.

Pam fod angen canllawiau newydd ar gyfer defnyddio cwcis?

Mae angen canllawiau newydd i sicrhau cydbwysedd rhwng gwella profiadau defnyddwyr a diogelu preifatrwydd defnyddwyr. Maent yn darparu rheolau cliriach ar gyfer defnyddio cwcis a'u nod yw sicrhau eu bod yn cyflawni dibenion cyfreithlon.

Beth yw pwrpas cyfreithlon storio dewisiadau nad yw'r defnyddiwr yn gofyn amdanynt?

Pwrpas cyfreithlon storio dewisiadau nad yw'r defnyddiwr yn gofyn amdanynt yw darparu profiad pori gwell neu wella ymarferoldeb gwasanaeth penodol.

A ellir defnyddio cwcis at ddibenion hysbysebu?

Gellir defnyddio cwcis at ddibenion hysbysebu ond dim ond gyda chaniatâd penodol y defnyddiwr. Mae'r canllawiau yn annog pobl i beidio â defnyddio cwcis i olrhain defnyddwyr neu greu proffiliau defnyddwyr heb ganiatâd ymlaen llaw.