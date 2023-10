Seryddwyr Darganfod Grisialau Silica yn Atmosffer yr Exoplanet WASP-17b

By

Mae seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad cyffrous gan ddefnyddio Telesgop Gofod James Webb: am y tro cyntaf, maent wedi canfod crisialau cwarts bach yn cynnwys silica yn atmosffer allblaned. Mae'r allblaned, o'r enw WASP-17b, yn gawr nwy poeth crasboeth ac yn ffynhonnell debygol o'r nanoronynnau silica hyn.

Mae silica yn fwyn cyffredin a geir ar y Ddaear ac mae'n adnabyddus am ei bresenoldeb ar draethau traeth yn ogystal â'i ddefnydd wrth gynhyrchu gwydr. Mae'r ymchwilwyr yn credu bod y crisialau silica yn atmosffer WASP-17b yn chwyrlïo o gwmpas yn ei gymylau.

Mae darganfod silica ar allblaned yn cynnig cipolwg gwerthfawr i seryddwyr ar gyfansoddiad a natur y bydoedd pell hyn. Mae hefyd yn codi cwestiynau am yr amodau sydd eu hangen ar gyfer ffurfio crisialau o'r fath yn amgylchedd eithafol cawr nwy.

Telesgop Gofod James Webb yw'r telesgop gofod mwyaf a mwyaf pwerus a adeiladwyd erioed. Mae ei alluoedd uwch yn galluogi gwyddonwyr i arsylwi gwrthrychau nefol gydag eglurder a manylder digynsail. Trwy astudio atmosfferau allblanedau, gall seryddwyr ddysgu mwy am eu cyfansoddiad cemegol ac o bosibl nodi arwyddion o breswyliad.

Mae'r darganfyddiad hwn o grisialau silica ar WASP-17b yn gam sylweddol ymlaen yn ein dealltwriaeth o allblanedau. Mae'n amlygu amrywiaeth a chymhlethdod y bydoedd pell hyn ac yn agor llwybrau newydd ar gyfer astudio eu hawyrgylchoedd.

