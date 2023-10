Seryddwyr yn Darganfod Crisialau Cwarts Bach yn Awyrgylch yr Exoplanet WASP-17b

By

Mae seryddwyr sy'n defnyddio Telesgop Gofod James Webb wedi gwneud darganfyddiad cyffrous. Am y tro cyntaf erioed, maent wedi canfod crisialau cwarts bach yn cynnwys silica o fewn atmosffer allblaned. Mae'r allblaned, a elwir yn WASP-17b, yn gawr nwy sydd wedi'i leoli 1,300 o flynyddoedd golau o'r Ddaear.

Roedd arsylwadau blaenorol o Delesgop Gofod Hubble yn dangos presenoldeb aerosolau, neu ronynnau bach, yn atmosffer WASP-17b. Fodd bynnag, nid oedd yr ymchwilwyr yn disgwyl i'r aerosolau hyn gael eu gwneud o chwarts. Mae silica, prif gydran cwarts, yn fwyn cyffredin a geir ar y Ddaear ac fe'i defnyddir i gynhyrchu gwydr.

Gwnaethpwyd y darganfyddiad gan ddefnyddio'r Offeryn Isgoch Canol ar delesgop Webb. Roedd yr ymchwilwyr wrth eu bodd gyda'r darganfyddiad, gan eu bod yn disgwyl dod o hyd i silicadau magnesiwm yn lle cwarts. Mae silicadau magnesiwm wedi'u canfod yn flaenorol mewn atmosfferau allblaned, ond mae cwarts yn ddarganfyddiad newydd.

Gallai presenoldeb cwarts yn atmosffer WASP-17b helpu gwyddonwyr i ddeall yn well y deunyddiau sy'n ffurfio amgylcheddau planedol sy'n wahanol i'n rhai ni. Mae'r cymylau uchder uchel ar y blaned, lle canfuwyd y nanoronynnau cwarts, yn cael eu siapio gan amodau eithafol. Gyda thymheredd o tua 2,700 gradd Fahrenheit a phwysau filfed ran o'r hyn rydyn ni'n ei brofi ar wyneb y Ddaear, gall crisialau solet ffurfio'n uniongyrchol o nwy heb fynd trwy gyfnod hylif yn gyntaf.

Mae WASP-17b wedi'i gloi gan y llanw i'w seren, sy'n golygu bod un ochr bob amser yn wynebu'r seren, yn profi tymereddau crasboeth, tra bod yr ochr arall yn parhau i fod yn oerach. Mae'r ymchwilwyr yn dyfalu bod y gronynnau cwarts yn chwyrlïo o fewn atmosffer yr allblaned, wedi'u gyrru gan wyntoedd cyflym.

Mae darganfod crisialau cwarts yn atmosffer WASP-17b yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i gyfansoddiad cewri nwy poeth fel ef. Trwy ddeall y gwahanol ddeunyddiau sy'n bresennol mewn atmosfferau allblanedol, gall gwyddonwyr gael dealltwriaeth ehangach o'u cyfansoddiad cyffredinol a sut maent yn siapio eu hamgylcheddau.

Mae darganfyddiadau sensitif Telesgop Gofod James Webb yn chwyldroi ein dealltwriaeth o allblanedau a'u hamodau atmosfferig. Trwy ddatgelu manylion newydd am allblanedau, gall ymchwilwyr ddyfnhau ein dealltwriaeth o'r bydysawd a'r amgylcheddau amrywiol sy'n bodoli y tu hwnt i'n system solar ein hunain.

Ffynonellau:

– [Llythyrau’r Cyfnodolyn Astroffisegol]( https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

-CNN