Datblygiadau Newydd yn Rhaglen Archwilio'r Gofod Rwsia

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin wedi cyhoeddi y bydd gorsaf orbital newydd Rwsia, y bwriedir iddi olynu'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS), yn cael ei rhoi ar waith erbyn 2027. Daw'r newyddion hwn yn sgil rhwystr rhaglen lleuad Rwsia yn gynharach eleni, gyda'r methiant o'i llun lleuad cyntaf mewn 47 mlynedd. Er gwaethaf yr anhawster hwn, cadarnhaodd Putin fod Rwsia yn parhau i fod yn ymrwymedig i'w rhaglen lleuad.

Mewn cyfarfod â swyddogion y diwydiant gofod, pwysleisiodd Putin bwysigrwydd datblygiad amserol yn rhaglen ofod Rwsia, yn enwedig o ran hedfan gofod â chriw. Pwysleisiodd fod yn rhaid i'r orsaf orbitol newydd ymgorffori'r datblygiadau diweddaraf mewn gwyddoniaeth a thechnoleg a gallu cyflawni tasgau archwilio'r gofod yn y dyfodol.

Adleisiodd Yuri Borisov, pennaeth asiantaeth ofod Rwsia, Roscosmos, safiad Putin ynghylch yr angen am orsaf orbitol Rwsiaidd. Tynnodd sylw at y ffaith y bydd yr ISS, sydd wedi bod ar waith ers 25 mlynedd, yn cyrraedd ei derfynau erbyn tua 2030. Os bydd Rwsia yn methu â dechrau ar y gwaith o greu ei gorsaf orbitol ei hun erbyn 2024, mae risg o golli galluoedd hedfan gofod â chriw oherwydd hyd at ddiwedd yr ISS.

O ran damwain llong Luna-25 yn glanio ar begwn deheuol y lleuad ym mis Awst, mynegodd Putin ei siom yn y damweiniau technegol ond sicrhaodd y byddai rhaglen y lleuad yn parhau. Pwysleisiodd bwysigrwydd dysgu o gamgymeriadau a defnyddio'r profiad a gafwyd ar gyfer ymdrechion yn y dyfodol.

O ran rhaglen y lleuad, datgelodd Borisov y gallai fod newid yn yr amserlen, gyda lansiad y lleuad nesaf o bosibl yn cael ei symud ymlaen i 2026 yn lle'r 2027 a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Gyda'r datblygiadau diweddar hyn, nod Rwsia yw cynnal ei throedle mewn archwilio'r gofod a pharhau i wthio ffiniau hedfan gofod â chriw.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r orsaf orbital newydd y mae Rwsia yn bwriadu ei hadeiladu?

A: Mae Rwsia yn datblygu ei gorsaf orbitol ei hun fel olynydd i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS).

C: Pryd y disgwylir i'r orsaf orbital newydd fod yn weithredol?

A: Dywedodd yr Arlywydd Putin y dylai rhan gyntaf yr orsaf orbitol newydd gael ei rhoi ar waith erbyn 2027.

C: Beth yw'r goblygiadau os na fydd Rwsia yn creu ei gorsaf orbitol ei hun?

A: Tynnodd Yuri Borisov sylw at y ffaith, os bydd Rwsia yn methu â dechrau gweithio ar ei gorsaf orbitol ei hun erbyn 2024, y gallai galluoedd hedfan i'r gofod â chriw gael eu colli oherwydd bod yr ISS yn dod i ben.

C: Beth yw statws rhaglen lleuad Rwsia?

A: Er gwaethaf yr anhawster yn gynharach eleni gyda glaniad damwain y llong Luna-25, cadarnhaodd yr Arlywydd Putin fod Rwsia yn parhau i fod yn ymrwymedig i'w rhaglen lleuad.

C: A oes newid yn yr amserlen ar gyfer lansiad nesaf y lleuad?

A: Mae posibilrwydd y bydd y lansiad lleuad nesaf, a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer 2027, yn cael ei symud ymlaen i 2026.