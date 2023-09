Magnetau Bach yn Chwyldro Triniaeth Canser, Cyfrifiadura, a mwy

By

Mae nano-magnetau, sy'n mesur 1,000 gwaith yn deneuach na gwallt dynol, yn cymryd camau breision mewn amrywiol feysydd megis triniaeth canser, cyfrifiadura, a hyd yn oed paent hunan-atgyweirio. Mae Dr. Karen Livesey, ffisegydd damcaniaethol o Brifysgol Newcastle, ar flaen y gad o ran dylunio'r magnetau maint nano arloesol hyn. Mae ei hymchwil a’i harbenigedd wedi ei harwain i gychwyn ar Daith Darlithoedd Merched mewn Ffiseg Sefydliad Ffiseg Awstralia 2023, lle mae’n anelu at rannu ei gwybodaeth ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf mewn STEM.

Gyda chymwysiadau mewn gofal iechyd, mae nano-magnetau wedi dangos addewid wrth drin tiwmorau anweithredol a gwella canlyniadau iechyd. Mae gan eu gallu i dargedu meysydd penodol yn y corff a darparu therapïau wedi'u targedu'r potensial i chwyldroi triniaeth canser. Trwy harneisio pŵer y magnetau bach hyn, efallai y bydd gweithwyr meddygol proffesiynol yn gallu darparu triniaethau effeithiol a ystyriwyd yn amhosibl yn flaenorol.

Ar y blaen technolegol, mae nano-magnetau yn cynnig ateb i leihau'r defnydd o ynni o gyfrifiaduron. Trwy ddefnyddio priodweddau unigryw'r magnetau hyn, gall dyfeisiau cyfrifiadurol weithredu'n fwy effeithlon a chyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy. Yn ogystal, mae ymchwil barhaus yn y maes yn archwilio datblygiad paent hunan-atgyweirio, a allai gael goblygiadau sylweddol mewn amrywiol ddiwydiannau.

Mae taith Dr Livesey mewn ffiseg yn ysbrydoledig ynddi'i hun. Gan mai hi oedd y cyntaf yn ei theulu i orffen yn yr ysgol uwchradd, dilynodd ei hangerdd am ffiseg ym Mhrifysgol Gorllewin Awstralia a chwblhau ei PhD yn 2010. Ers hynny mae wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i'r maes yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Colorado yn Colorado Springs cyn symud yn y pen draw i Newcastle, New South Wales.

I gydnabod ei llwyddiannau, mae Dr Livesey wedi'i henwi'n Ddarlithydd Merched mewn Ffiseg 2023 gan Sefydliad Ffiseg Awstralia. Mae ganddi hefyd y clod o fod yn un o sêr STEM ar gyfer 2023-24, menter sy'n ceisio herio stereoteipiau rhyw ac annog amrywiaeth yn y gymuned wyddonol.

Fel rhan o Daith Darlithoedd Merched mewn Ffiseg 2023, bydd Dr Livesey yn traddodi sgwrs gyhoeddus am ddim am nano-ronynnau ddydd Gwener, Medi 22, ym Mhrifysgol Tasmania. Mae croeso i bawb fynychu, yn gorfforol a thrwy Zoom, ac mae’r digwyddiad yn argoeli i fod yn brofiad goleuedig i unigolion o bob oed.

Trwy wthio ffiniau'r hyn sy'n bosibl gyda nano-magnetau, mae Dr Livesey yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygiadau arloesol mewn meddygaeth, technoleg, a thu hwnt.

