Cenhadaeth Psyche: Archwilio Asteroid sy'n Gyfoethog o Fetel

Nod cenhadaeth Psyche, sydd i'w lansio ar Hydref 5, 2023, yw archwilio'r asteroid Psyche, sy'n arnofio yn y gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau. Mae gwyddonwyr wedi'u cyfareddu gan yr asteroid oherwydd bod rhai yn credu y gallai fod yn weddillion craidd haearn llawn planed a fethodd, a allai fod yn werth y swm syfrdanol o $10,000 quadrillion. Fodd bynnag, mae yna ddyfalu y gallai Psyche fod yn “bentwr rwbel” yn hytrach nag yn asteroid metel solet.

Dan arweiniad Prifysgol Talaith Arizona, bydd y genhadaeth yn anfon llong ofod i orbitio Psyche am dair blynedd, pan fydd gwyddonwyr yn gobeithio datgelu mwy o wybodaeth am darddiad yr asteroid a'i dopograffeg. Maent hefyd yn anelu at bennu oedran ei arwyneb, a allai roi cipolwg ar gyfansoddiadau mewnol planedau daearol fel y Ddaear.

Er ei bod yn anodd amcangyfrif gwerth gwrthrychau gofod, mae'r adnoddau metel posibl yn Psyche wedi'u gwerthfawrogi ar swm seryddol. Fodd bynnag, mae NASA yn egluro nad yw'r genhadaeth yn ymwneud â mwyngloddio'r asteroid, ond yn hytrach ei astudio i ddysgu mwy am asteroidau a ffurfio planedau daearol.

Mae Psyche, a enwyd ar ôl duwies Groeg yr enaid, yn mesur tua 140 milltir mewn diamedr ac mae ganddi arwynebedd o tua 64,000 milltir sgwâr. Mae amcangyfrifon dwysedd presennol yn dangos bod yr asteroid yn 30 i 60% o fetel yn ôl cyfaint, sy'n awgrymu y gellir gwahanu ei gyfansoddiad yn graidd haearn a mantell greigiog oherwydd gwrthdrawiad yn y gorffennol.

Bydd y llong ofod yn cario tri phrif offeryn i ymchwilio i Psyche: delweddwr amlsbectrol, pelydr gama a sbectromedr niwtron, a magnetomedr. Bydd yr offerynnau hyn yn dal delweddau, yn mesur cyfansoddiad elfennol, ac yn gwirio am unrhyw faes magnetig sy'n weddill, yn y drefn honno.

Yn ogystal, bydd llong ofod Psyche yn defnyddio system telathrebu radio band X i fapio disgyrchiant a strwythur yr asteroid. Mae'r genhadaeth yn cynnwys taith hedfan o'r blaned Mawrth ym mis Mai 2026 i gael cymorth disgyrchiant cyn mynd i orbit o amgylch Psyche.

I gloi, mae cenhadaeth Psyche yn gam arwyddocaol yn ein dealltwriaeth o asteroidau a ffurfio planedau daearol. Trwy astudio'r asteroid llawn metel, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael mewnwelediad gwerthfawr i gyfansoddiad a hanes cyrff nefol yng nghysawd yr haul.

