Archwilio Llif Plasma Poeth Prin yn yr Atmosffer Uchaf

Ger pegynau'r Ddaear, mae aurorae yn olygfa gyffredin, sy'n arddangos sioeau golau lliwgar yn yr atmosffer uchaf a achosir gan y rhyngweithio rhwng y gwynt solar a magnetosffer y blaned. Fodd bynnag, yn nes at y cyhydedd, gall ffenomen atmosfferig wahanol ddigwydd: drifft ïon subauoral (SAID).

Mae digwyddiadau SAID yn cynnwys llif cyflym, gorllewinol o blasma poeth drwy'r ionosffer. Mae'r digwyddiadau hyn wedi bod yn gysylltiedig â strwythurau gweladwy yn yr awyr, megis arcau coch awrol sefydlog (SAR) a gwella cyflymder allyriadau thermol cryf (STEVE). Yn nodweddiadol, mae digwyddiadau SAID yn digwydd rhwng cyfnos a chanol nos, ond bu achosion o lifau SAID wedi'u canfod ar ôl hanner nos.

Mewn astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn y Journal of Geophysical Research: Space Physics , canolbwyntiodd ymchwilwyr ar 15 o ddigwyddiadau SAID ar ôl hanner nos a ganfuwyd ger De America yn 2013. Trwy ddadansoddi data o wahanol ffynonellau, gan gynnwys rhaglenni lloeren a mesurau gweithgaredd awrol, fe wnaethant ymchwilio i'r nodweddion a ffurfio'r digwyddiadau prin hyn.

Canfu'r ymchwilwyr fod y digwyddiadau SAID ar ôl hanner nos, yn debyg i ddigwyddiadau cyn-nos, yn ganlyniad i'r rhyngweithio cymhleth rhwng amodau ionosfferig a dynameg geomagnetig. Mae'r cydadwaith yn cynnwys ffurfio meysydd trydan a rhyngweithiadau gronynnau tonnau, sy'n gweithredu fel ffynonellau gwres lleol.

Mae'r canfyddiadau hyn yn gwella dealltwriaeth o ddeinameg plasma atmosffer uwch a'u potensial i darfu ar signalau radar ar gyfer olrhain lloeren a chymwysiadau hanfodol eraill. Gallai ymchwil pellach yn y maes hwn roi mewnwelediad gwerthfawr i sut y gall digwyddiadau SAID a'u ffenomenau cysylltiedig effeithio ar atmosffer y Ddaear.

Ffynhonnell: Ildiko Horvath et al, Drifftiau Ion Is-Awrolaidd Antisunward Ffrydio i'r Gorllewin (SAID) a Ddatblygwyd yn y Sector Amser Lleol Magnetig ar ôl Canol Nos (1–4) Yn ystod 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677