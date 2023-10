Tiriogaeth Uncharted: Yr Eithriadol a Ddarganfyddir mewn Celloedd Mamaliaid

By

Mae ymchwilwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol mewn celloedd mamaliaid trwy nodi adran o'r enw'r exclusome. Mae'r adran hon sydd newydd ei darganfod, sydd wedi'i lleoli yn y gell plasma, yn cynnwys modrwyau DNA o'r enw plasmidau. Gall y plasmidau hyn ddod o wahanol ffynonellau, gan gynnwys y tu allan i'r gell ac o'r telomeres, sef pennau capio cromosomau. Mae'n bwysig nodi nad yw'r plasmidau yn y gwaharddiad yn cynnwys y glasbrintiau ar gyfer proteinau.

Mae'r astudiaeth, dan arweiniad Ruth Kroschewski o'r Sefydliad Biocemeg yn ETH Zurich, yn datgelu bod yr eithriad yn gweithredu fel swyddogaeth allweddol i amddiffyn y cromosomau mewn celloedd. Mae'r gwaharddiad yn gweithredu fel mecanwaith i gelloedd wahaniaethu rhwng eu DNA eu hunain sydd ei angen o hyd a DNA tramor nad oes ei angen mwyach. Gallai'r modrwyau DNA na ellir eu gwahanu o bosibl ymgorffori eu hunain yn y cromosomau neu darfu ar ffisioleg celloedd trwy drosi i broteinau.

Mae'r ymchwilwyr yn credu y gallai'r eithriedig chwarae rhan mewn cof imiwnolegol cellog. Mae protein arbennig sy'n clymu i DNA mewn plasma celloedd wedi'i astudio ers blynyddoedd ac mae'n hysbys ei fod yn rhwymo i gylchoedd DNA hefyd. Gall y protein hwn sbarduno rhaeadru signal mewn celloedd, gan arwain at gynhyrchu a rhyddhau sylweddau negesydd llidiol. Gallai'r signalau hirfaith hwn gamarwain y system imiwnedd i feddwl bod haint parhaus, a allai arwain at ymatebion awtoimiwn fel lupus erythematosus systemig.

Credir bod yr eithriad yn dyddio'n ôl i esblygiad cynnar pan ddaeth ewcaryotau i'r amlwg. Awgrymir bod yr allgáu wedi datblygu fel modd o drefnu ac amddiffyn DNA siâp cylch rhag ymasiad gwahanol organebau. Er bod yr amlen unigryw yn debyg i gnewyllyn y gell, mae'n llawer symlach gyda bylchau sydd i'w gweld yn ystod camau cynnar ffurfio amlen niwclear yn unig. Mae'r rhesymau y tu ôl i pam mae plasmidau'n cael eu lapio mewn amlen bilen anghyflawn yn parhau i fod yn aneglur.

Mae angen ymchwil pellach i ddeall dirgelion y gwaharddiad, gan gynnwys sut mae DNA plasmid yn newid a'r ffactorau sy'n pennu dyddodiad plasmid i'r allgynhwysedd. Mae'r adran newydd hon yn agor posibiliadau ar gyfer archwilio mecanweithiau cellog a'u goblygiadau mewn afiechydon ac ymatebion imiwn.

