Pysgod Cynhanesyddol yn Rhoi Mewnwelediad i Esblygiad Penglog

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn Nature wedi datgelu bod pysgodyn ffosil 455-miliwn oed, Eriptychius americanus, wedi darparu mewnwelediadau pwysig i esblygiad penglogau asgwrn cefn. Defnyddiodd ymchwilwyr o Brifysgol Birmingham, Canolfan Bioamrywiaeth Naturalis, a'r Amgueddfa Hanes Natur tomograffeg gyfrifiadurol i ail-greu cynrychiolaeth 3D manwl o benglog y pysgodyn. Dyma’r tro cyntaf i adluniad mor gynhwysfawr gael ei wneud ar y sbesimen hwn, a gasglwyd yn y 1940au ac sydd wedi’i leoli yn yr Amgueddfa Hanes Natur Maes.

Canfu'r astudiaeth fod gan Eriptychius strwythur penglog unigryw yn wahanol i un fertebrat a welwyd yn flaenorol. Yn hytrach na chael asgwrn solet neu strwythur cartilag yn amgylchynu'r ymennydd, roedd y pysgodyn hwn wedi gwahanu cartilagau annibynnol i amddiffyn ei ymennydd. Mae'r darganfyddiad hwn yn awgrymu y gallai esblygiad strwythurau i wahanu'r ymennydd oddi wrth rannau eraill o'r pen fod wedi deillio o Eriptychius.

Esboniodd Dr. Ivan Sansom, uwch awdur yr astudiaeth, arwyddocâd y canfyddiadau hyn: “Mae'r rhain yn ganlyniadau hynod gyffrous a all ddatgelu hanes esblygiadol cynnar sut roedd fertebratau cyntefig yn amddiffyn eu hymennydd.” Tynnodd sylw hefyd at bwysigrwydd astudio casgliadau amgueddfeydd a chymhwyso technegau newydd i ddarganfod mewnwelediadau newydd am organebau hynafol.

Pwysleisiodd Dr. Richard Dearden, prif awdur yr astudiaeth, sut roedd technegau delweddu modern yn galluogi ymchwilwyr i ddarganfod cadwraeth unigryw pen y pysgodyn, gan lenwi bwlch mawr yn ein dealltwriaeth o esblygiad penglog. Mae gan y wybodaeth hon oblygiadau ar gyfer deall esblygiad y benglog ym mhob asgwrn cefn, gan gynnwys bodau dynol.

Mae'r astudiaeth hon yn dangos gwerth defnyddio technegau delweddu uwch i ddadansoddi ffosilau a chael dealltwriaeth ddyfnach o rywogaethau diflanedig. Mae hefyd yn amlygu pwysigrwydd casgliadau amgueddfeydd o ran darparu sbesimenau gwerthfawr ar gyfer ymchwil wyddonol.

