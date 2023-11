Newid Paradigm mewn Adfer: Cofleidio Rôl Llysysyddion

By

Wrth geisio adfer ecosystemau diraddiedig trwy ail-lystyfiant, mae astudiaeth arloesol yn datgelu trosolwg hollbwysig yn y rhan fwyaf o brosiectau adfer - y methiant i reoli llysysyddion sy'n bwyta planhigion. Mae'r arolwg, sy'n dadansoddi bron i 2,600 o ymdrechion adfer ar draws amrywiol ecosystemau, yn amlygu'r angen dybryd i fynd i'r afael â'r bygythiad y mae llysysyddion yn ei beri i blanhigion ifanc.

Ni ellir anwybyddu bregusrwydd planhigion ifanc i lysysyddion. Mae'r planhigion hyn fel danteithion anorchfygol i borwyr, sy'n aml yn arwain at eu dinistrio. Mae'r Athro Brian Silliman, arbenigwr mewn bioleg cadwraeth forol ym Mhrifysgol Duke, yn pwysleisio pwysigrwydd gwarchod planhigion yn eu cyfnod cynnar. Mae methu â gwneud hynny nid yn unig yn rhwystro ymdrechion adfer ond hefyd yn arwain at gostau uwch.

Mae ymchwil yn dangos y gall gwahardd llysysyddion neu eu rheoli dros dro gyflymu’r gwaith adfer yn sylweddol, gwella canlyniadau, a lleihau costau. Gall cyflwyno ysglyfaethwyr i gadw poblogaethau llysysyddion dan reolaeth neu osod rhwystrau nes bod planhigfeydd yn ymsefydlu ac yn llai agored i niwed, gynyddu aildyfiant planhigion o 89% ar gyfartaledd. Mae'r mewnwelediad hwn yn galw am newid patrwm mewn arferion adfer.

Mae'r astudiaeth, dan arweiniad Qiang He o Brifysgol Fudan a Changlin Xu, yn tynnu sylw at y brys i fynd i'r afael â'r mater hwn, yn enwedig mewn rhanbarthau cynhesach, sychach lle mae effaith llysysydd yn fwyaf amlwg. Mae dirywiad ysglyfaethwyr pigfain, fel bleiddiaid, llewod, a siarcod, a oedd yn hanesyddol yn rheoli poblogaethau llysysyddion, yn cyfrannu at bwysau pori cynyddol ac yn atal twf llystyfiant.

Mae'r ymchwilwyr yn cynnig croesawu ysglyfaethu naturiol fel dull cost-effeithiol ac effeithlon o wella amrywiaeth planhigion ac adferiad ecosystemau. Mae’r Athro Silliman yn cymharu’r ymagwedd hon â “tric garddio newydd” sydd â’r potensial i ddyblu’r cynnyrch llystyfiant. Unwaith y bydd planhigion wedi ymsefydlu, mae llysysyddion yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal amrywiaeth a gweithrediad ecosystemau planhigion.

Mae'r mewnwelediad newydd hwn i adfer ecosystemau yn galw am ailwerthuso'r dulliau presennol a dull mwy cyfannol sy'n ystyried yr ysglyfaethwyr a'r ysglyfaeth. Trwy ganiatáu mwy o ysglyfaethwyr i mewn i ecosystemau neu adfer eu poblogaethau, gallwn annog twf llystyfiant a lliniaru'n effeithiol yr heriau a achosir gan ddulliau adfer confensiynol. Mae'n bryd cofleidio rôl llysysyddion yn y broses adfer.

Cwestiynau Cyffredin

Pam mae rheoli llysysyddion yn bwysig mewn prosiectau adfer?

Mae rheoli llysysyddion yn hanfodol mewn prosiectau adfer oherwydd eu bod yn fygythiad sylweddol i blanhigion ifanc. Gall methu â rheoli llysysyddion arwain at ddinistrio'r planhigion hyn, gan rwystro ymdrechion adfer a mynd i gostau uwch.

Sut y gellir rheoli llysysyddion mewn prosiectau adfer?

Gellir rheoli llysysyddion mewn prosiectau adfer trwy gyflwyno ysglyfaethwyr i gadw poblogaethau llysysyddion dan reolaeth neu osod rhwystrau nes bod planhigfeydd yn sefydlu ac yn llai agored i niwed. Gall y mesurau hyn gyflymu'r gwaith adfer yn sylweddol, gwella canlyniadau, a lleihau costau.

Beth yw rôl llysysyddion unwaith y bydd planhigion wedi sefydlu?

Unwaith y bydd planhigion wedi ymsefydlu, mae llysysyddion yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal amrywiaeth a gweithrediad ecosystemau planhigion. Maent yn cyfrannu at iechyd a chydbwysedd cyffredinol yr ecosystem, gan sicrhau cynaliadwyedd poblogaethau planhigion.